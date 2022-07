Die Verkehrssituationrund um den Annaberg, die durch mehrere Baustellen, Sperrungen und Umleitungen in den vergangenen Monaten teilweise schwierig war, wird sich wohl ab heute etwas entspannen.

Der Grund dafür ist zum einen, dass die Baustelle an der Ecke Stephanien-/Sophienstraße bis Donnerstagabend abgeräumt und die Straße wieder freigegeben werden sollte. Die Strecke war seit Montag gesperrt gewesen. Das hatte zu phasenweise chaotischen Zuständen an der Abzweigung zur Scheibenstraße geführt. Zeitweise war dort die Polizei im Einsatz, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Was keineswegs einfach war: So mancher versuchte, an der Ecke zu drehen, anstatt der Umleitung über die Scheibenstraße zu folgen – vielleicht auch, weil es dort gewaltig hakte: Denn von oben rollte der Verkehr von der Vincentistraße hinab, die wiederum die Umleitungsstrecke für den Innenstadtverkehr von der Rotenbachtalstraße war.

Da dort wegen des Hotelneubaus neben dem Gymnasium Hohenbaden zudem seit Monaten eine Ampel den Verkehr regelt, kamen die Autos aus dieser Richtung blockweise zur Scheibenstraße – ein Zurücksetzen, um den Bergverkehr passieren zu lassen, war schwierig – teilweise kam es zur gegenseitigen Blockade.

Die Stadt reagierte und schickte Kräfte des Gemeindevollzugdienstes, um die Fahrzeuge aneinander vorbeizudirigieren. Laut Stadtsprecher Roland Seiter war man bemüht, den „Verkehr so gut wie eben möglich am Laufen zu halten“.

Hotelbau in der Rotenbachtalstraße führte zu Umleitung

Bereits zuvor hatte die Stadt in der Scheibenstraße Halteverbotsschilder aufgestellt, um den Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Doch es gab weiter geparkte Autos – wohl auch aus einem Gewöhnungseffekt heraus: Die Scheibenstraße war über einen langen Zeitraum hinweg durch eine Einbahnstraßenregelung entlastet gewesen. Dies hatten viele Badener dahingehend interpretiert, dass es sich dort am Straßenrand nun gut parken ließ. Vor rund zwei Monaten war die Einbahnregelung aufgehoben worden.

Das hat laut der Stadtverwaltung nun die Sperrung der Stephanienstraße ermöglicht. Wie die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung ausführte, war für das Bauvorhaben an der Ecke zur Sophienstraße, bei dem ein Gerüst gestellt werden musste, lange nach einer anderen Lösung gesucht worden. Das Gerüst über den Innenhof zu errichten, war eine Variante – die sich aber nicht umsetzen ließ.

Das Projekt zu untersagen bis der Hotelbau in der Rotenbachtalstraße in rund einem Jahr beendet ist, war laut der Stadt „nicht verhältnismäßig“: Die Aufhebung der dortigen halbseitigen Sperrung ist für das kommende Frühjahr geplant. Sie führt seit Monaten dazu, dass man vom Annaberg talwärts nicht mehr über die Vincenti- in die Rotenbachtalstraße einfahren kann – und somit zumeist nur der Weg über die Scheibenstraße bleibt.

In einigen Wochen gibt es noch eine Sperrung in Baden-Baden

Generell sind die Zu- und Abfahrten zum Annaberg seit Längerem erschwert. So ist die Hardstraße wegen eines privaten Bauvorhabens seit Monaten dicht. Doch auch hier hatte die Stadt am Donnerstag gute Nachrichten: Bis zum Abend sollte diese Sperrung aufgehoben werden.

Dafür ist die Zufahrt zum Berg über die Friedhofstraße weiter erschwert. Dort finden noch bis Ende Juli Tiefbauarbeiten statt – der Verkehr wird über die Hopfen-, Weinberg- und Friedenstraße auf den Berg geführt.

Doch auch dort ging und geht es eng zu. Denn die Talfahrt über die Weinbergstraße nutzen viele Ortskundige, um das Nadelöhr Scheiben-/Vincentistraße zu umfahren – eine Option, die zuvor länger nicht bestanden hatte. Denn da war auch die Weinbergstraße talwärts dicht gewesen, weil die Einmündung in die Lichtentaler Straße wegen das Sanierungsprojekts Südliche Neustadt blockiert war.

Eine schlechte Nachricht gibt es noch: In rund acht Wochen wird die Stephanienstraße erneut voll gesperrt, um das jetzt gestellte Gerüst wieder abzubauen. Laut Seiter habe man das Vorhaben jetzt so zügig terminiert, damit der Abbau möglichst noch in den Sommerferien erfolgt – dann muss wieder umgeleitet werden.