Die Golfer des Baden Hills Golf- und Curlingclub in Rheinmünster wollen sich dieses Jahr für die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ engagieren. Am 30. April schwingen sie bei einem Charity-Turnier dafür die Schläger.

Der Frühling hat zumindest wettermäßig noch nicht begonnen, da denken die Verantwortlichen beim Baden Hills Golf- und Curlingclub in Rheinmünster schon an Weihnachten. Genauer gesagt: an „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“. Der Verein will am 30. April beim Charity-Golfturnier Spenden für die Aktion sammeln.

Und nicht nur das: „Wir wollen die BT-Aktion das ganze Jahr über unterstützen und unsere Mitglieder zum Spenden aufrufen“, sagt Vizepräsident Jörg Buchholz. „Dazu wird es im September noch einmal eine Veranstaltung geben“, kündigt Mitglied Klaus Krieg an, der sich bei der Organisation der Events engagiert. 50 Prozent, der mehr als 900 Mitglieder des Golfclubs, kommen aus Baden-Baden. „Die BT-Aktion und ihre Ziele liegen uns am Herzen“, sagt Krieg.

Kanonenstart ist Auftakt des Charity-Golfturniers

Konkret geplant ist am Sonntag, 30. April, für die Mitglieder des Vereins ein ganztägiges Fest. Los geht es um 10 Uhr mit einem sogenannten Kanonenstart. So nennt man es, wenn ein Turnier auf allen 18 Bahnen gleichzeitig losgeht.

Gut vier bis fünf Stunden lang werden ungefähr 120 Sportler ihrem Hobby nachgehen. Danach geht es hinein in die gute Stube: ins Restaurant des Vereins, das seit März mit Carmelina Lo Monaco eine neue Pächterin hat. Die Italienerin hat Erfahrung, führt zwei weitere Golf-Restaurants in Baden und legt wert auf frische, feine Küche.

Davon sollen die Golfer beim Turnier am 30. April profitieren. Bei einer Tombola am Abend gibt es dann Preise im Wert von etwa 8.000 Euro zu gewinnen, die Sponsoren zur Verfügung stellen. Die bei der Veranstaltung gesammelten Gelder sollen alle an die BT-Aktion fließen.

Die Veranstaltung war innerhalb einer Woche ausgebucht. Jörg Buchholz, Vizepräsident

Dass die Idee, mit dem Sport auch etwas Gutes für bedürftige Menschen in der Heimat tun zu können, die Mitglieder des Clubs motiviert, davon zeugen die Anmeldungen für das Turnier. „Die Veranstaltung war innerhalb einer Woche ausgebucht“, erzählt Jörg Buchholz. „Wir haben eine Warteliste angelegt.“

Das ist bei Turnieren sonst eher nicht der Fall. „Die Golfer warten mit der Anmeldung sonst immer eher bis kurz vor knapp, weil dann die Wetteraussichten klarer sind“, sagt der Vizepräsident des Vereins. Aber auch sonst sei der Appetit im Verein auf solche Events riesengroß. „So etwas haben wir schon ewig nicht mehr gemacht“, sagt Klaus Krieg, der seit Jahrzehnten auf dem Areal bei Rheinmünster den Schläger schwingt. Er organisiert Golf-Charity-Veranstaltungen in ganz Europa und verfügt daher über Beziehungen, die bei der Sponsorensuche für eine solche Veranstaltung hilfreich sind.

Gelände liegt direkt neben dem Rolldfeld des Baden-Airparks

Das Gelände des Baden Hills Golf- und Curlingclubs liegt direkt – nur durch einen Zaun getrennt – neben dem Rollfeld des Baden-Airparks. Starts und Landungen der großen Jets in unmittelbarer Nachbarschaft, für die Mitglieder Alltag, sorgen bei Gastspielern, die das Gelände besuchen, für große Augen. Ursprünglich wurde der Golfplatz von den in Hügelsheim stationierten kanadischen Soldaten in der Freizeit genutzt. „Auch Deutsche duften hier spielen – wurden aber von Soldaten mit dem Jeep vom Eingang zum Platz gefahren“, erinnert sich Krieg an alte Zeiten.

Nach dem Abzug der Kanadier pachtete der neu gegründete deutsche Golfclub das Gelände vom Besitzer, dem Baden Airpark. Aus kleinen Anfängen ist ein veritables mittelständisches Unternehmen geworden. „Wir beschäftigen 20 Mitarbeiter“, sagt Jörg Buchholz – darunter sieben Greenkeeper, die den Platz in Schuss halten. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, denn der Golfplatz beim Airpark ist laut Jörg Buchholz „einer der frequentiertesten in ganz Deutschland“.

Das liegt auch daran, dass er – anders als viele andere Clubs in der Republik – ganzjährig geöffnet ist. „Selbst im Februar ist unser Platz zu 70 Prozent ausgelastet“, berichtet Buchholz, der als Vizepräsident des Vereins nicht nur für die gut 900 Golfer zuständig ist, sondern auch für etwa 50 Curling-Sportler, die in der Eishalle in Hügelsheim trainieren. Diese Kombination dürfte es in Deutschland auch nicht so oft geben.