Die Clara-Schumann-Musikschule in Baden-Baden verzeichnet nach einem Rückgang wieder steigende Schülerzahlen. Die Einrichtung will zudem die Kooperation mit Schulen und Vereinen weiter stärken.

Aus dem tiefen Tal in der Corona-Zeit steigen die Schülerzahlen der Clara-Schumann-Musikschule wieder an. Nach dem Höchststand der Schülerbelegungen von 943 Anfang 2020 war diese Zahl 2022 auf 532 gesunken. Aktuell ist die Schülerzahl wieder angestiegen auf 780.

Dies geht aus dem Jahresbericht 2022 der Musikschule hervor, der dem Schul- und Sportausschuss vorgelegt wurde.

„Ich bin wirklich froh, dass wir nach Corona, das uns schwer gebeutelt hat, wieder diesen Stand erreicht haben“, betonte Musikschulleiter Ralf Eisler in der Sitzung des Ausschusses.

Klavier ist ein beliebtes Instrument

Mehr als die Hälfte der Arbeit der Musikschule bezieht sich auf die sogenannte Elementare Musikerziehung für die Kinder sowie auf die Kooperationen mit Vereinen und Schulen. Beim Blick auf die Instrumentenausbildung zeigt sich, dass der Fachbereich Klavier in Baden-Baden immer noch von großer Beliebtheit geprägt ist.

52 Prozent aller Belegungen sind bei den Angeboten im Klassenunterricht zu verzeichnen. Aber auch der Einzelunterricht ist mit 39 Prozent immer noch sehr gefragt. Hingegen zeigen die Belegungszahlen für Kleingruppen (drei Prozent) nur wenig Interesse für diese Unterrichtsform.

Mit dieser Struktur ist die Musikschule nicht zufrieden, wie Eisler erklärte. Der Anteil des Einzelunterrichts sei zu hoch, da müsse man „drangehen“. Aber um hier gegenzusteuern und die Motivation für den Gruppenunterricht zu steigern, stehe man noch „ganz am Anfang“.

66 Prozent der Kinder, die die Angebote der Musikschule nutzen, sind bis zu zehn Jahre alt, weitere 22 Prozent im Alter zwischen elf und 15 Jahren. Aber auch Erwachsene können die Musikschule besuchen.

Aktuell werden zwölf Personen im Alter zwischen 26 und 61 Jahren unterrichtet, die meisten von ihnen im Rahmen einer Gruppe für Stimmbildung.

Die Kooperation mit diversen Grundschulen sowie mit der Realschule konnte auch in der Corona-Zeit aufrechterhalten werden. Im laufenden Schuljahr sind die Grundschule Neuweier und die Klosterschule Lichtental als Partner noch hinzugekommen. Die Musikschule bietet an den Lehranstalten Kurse in den Bereichen Blockflöten-, Bläser-, Gitarren- und Percussionsklassen an.

Ausbildungskooperationen mit Musikvereinen

Ausbildungskooperationen gibt es mit den Musikvereinen Neuweier, Varnhalt, Oos und Lichtental.

Die Vernetzung der Musikschule mit den Kindergärten in Baden-Baden hat durch die Corona-Zeit eine Veränderung erfahren, heißt es im neusten Jahresbericht. Langjährige Kooperationspartner haben die Zusammenarbeit ganz oder immer noch beendet.

Dies hatte zunächst zu einem spürbaren Einbruch der Belegungszahlen im Bereich der Elementaren Musikpädagogik geführt. Doch durch eine Werbeaktion konnten neue Kooperationspartner gewonnen werden. Seit dem Schuljahr 2022/23 sind die Kindergärten der AWO (Petit Prince), des Pädagogiums Baden-Baden (Haus des Kindes) und alle kommunalen Kindergärten als neue Bildungspartner mit der Musikschule verbunden.

Durch kontinuierliche Arbeit, Ausbau der dezentralen Unterrichtsangebote und durch neue Angebote im Bereich der Ensemblearbeit strebt die Clara-Schumann-Musikschule schrittweise eine Steigerung der Belegungszahlen an, um das Niveau von 2020 wieder zu erreichen. Im Bereich der Ensemblearbeit wird ein Ausbau dieser Unterrichtsform angestrebt.

Daher sollen ein Kinder- und ein Jugend-Streicher-Ensemble sowie ein Kammerorchester auf die Beine gestellt werden. In Planung ist auch die Gründung einer Big Band. Mit zwei neuen Lehrkräften in den Fächern Schlagzeug und Gitarre will man die Ensemblearbeit zusätzlich verstärken. Dabei steht besonders eine starke Kooperation mit Schulen und Vereinen im Blickpunkt.

Freizeitangebote für Jugendliche geplant

Neben dem musischen Bildungsauftrag plant die Musikschule attraktive und verbindliche Freizeitangebote für Jugendliche in Baden-Baden wie Konzertreisen, Ferienangebote, Musik-Wochenenden. Erhöhen möchte man auf diese Weise auch den Anteil älterer Jugendlicher unter den Schülern. Ebenso will Eisler die Angebote für Erwachsene und Senioren ausbauen.

Zum Zukunftskonzept der Clara-Schumann-Musikschule gehören auch vermehrte Auftritte bei Veranstaltungen der Stadt, um die Präsenz vor Ort deutlich zu machen. Diesem Ziel soll ebenso das Installieren von Schildern dienen, die im Stadtgebiet auf die Musikschule hinweisen.

Räume sollen nach Komponisten benannt werden

Einzelne Räume im Gebäude der Schule, wo auch diverse Sanierungen geplant sind, will man nach Komponisten benennen. Ein weiteres Augenmerk gilt der verstärkten Eigenwerbung in Schulen.

Die Erfahrungen des Online-Unterrichts während der Corona-Zeit haben nach den Erfahrungen der Musikschule gezeigt, dass dieser Weg als Ergänzung möglich sei.

Allerdings könnten präsente Unterrichtsformen mit einem direkten zwischenmenschlichen Kontakt durch Online-Unterricht nicht ersetzt werden. Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne) zeigte sich in der Sitzung des Ausschusses überzeugt: „Die Musikschule ist auf einem guten Weg.“