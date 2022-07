Um die Zukunft der Clara-Schumann-Musikschule (CSM) zu sichern, will sie ihre Satzung, ihr Personalkonzept und ihre Gebührenordnung ändern. Für Kinder und Jugendliche, die dort das Musizieren erlernen, sollen die Unterrichtskosten ab Oktober erhöht werden – und zwar um rund 14 Prozent.

Das neu erarbeitete Konzept wird am Mittwoch im Schul- und Sportausschuss vorgestellt und muss dann noch Hauptausschuss und den Baden-Badener Gemeinderat durchlaufen.

Es war notwendig geworden, nachdem ein Ende 2020 vorgestellter Lagebericht keine allzu rosigen Aussichten für die Schule prognostiziert hatte. Vor allem ein drohender Personalengpass sorgte auch für Sorgen bei den Kommunalpolitikern. Mit einer Aktualisierung der „Arbeitsgrundlagen“ sollen nun der Bestand der Musikschule als auch die Qualität der dort geleisteten Arbeit gesichert werden.

Dazu gehört auch eine Erhöhung der Gebühren für Kinder und Jugendliche. Eine „regelmäßige Gebührenerhöhung“ ist laut Sitzungsvorlage notwendig, „damit der Deckungsgrad“ in Höhe von 55,8 Prozent zum Referenzjahr 2019 nicht sinkt. Erstmalig sollen ab Oktober 2022 die monatlichen Gebühren erhöht werden. Die letzten Gebührenanpassungen waren laut Vorlage im Jahr 2016 und 2017.

Gruppenunterrricht soll attraktiver werden

Somit sollen die Gebühren für Kinder und Jugendliche ab Herbst um 14 Prozent angehoben werden, was einer Gebührensteigerung von etwa zwei Prozent pro Jahr seit der letzten Gebührenerhöhung entspreche. Im Vergleich mit umliegenden Musikschulen seien die Gebühren der CSM im Einzelunterricht zwar höher, im Gruppenunterricht hingegen teilweise niedriger. Pädagogisches Ziel sei „die Steigerung der Attraktivität des Gruppenunterrichts“.

Für Kinder und Jugendliche wird der Einzelunterricht (45 Minuten) ab Oktober mit 131 Euro monatlich kalkuliert (derzeit: 114,50 Euro). Zum Vergleich: An der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl fallen 103 Euro an Gebühren an, in der Schule für Musik und darstellende Kunst Gaggenau sind es sogar nur 95 Euro.

Auch beim Unterricht für Erwachsene liegt die CSM sehr deutlich über den Gebühren umliegender Musikschulen. Aber: Erwachsene, die an der CSM unterrichtet werden, dürfen sich im Herbst immerhin über eine leichte Kostensenkung freuen. Grund: Die Gebühren waren in der Vergangenheit mit 249 Euro monatlich im Einzelunterricht à 45 Minuten zu hoch.

Es habe eine „Kostenüberdeckung“ vorgelegen. Die Gebühren für Erwachsene sollen „vollkostendeckend“ sein. Deshalb soll ihre Unterrichtsgebühr auf 239,80 Euro monatlich festgelegt werden.

Musikschule in Baden-Baden soll Beirat erhalten

Geplant sind noch weitere Neuerungen: So soll die Musikschule künftig einen Beirat erhalten. „Aufgabe des Beirates ist es, die Zusammenarbeit von Schulträger, Schulleitung, Lehrkräften und Eltern zu fördern, bei Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln sowie über Angelegenheiten, die für die CSM von wesentlicher Bedeutung sind, zu beraten und gegebenenfalls zu beschließen.“

Profitieren sollen die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Honorare wurden laut Vorlage über die Jahre nicht erhöht. Doch um langjährig bewährte Lehrkräfte an der Musikschule halten zu können und um für neue Bewerberinnen und Bewerber attraktiv zu sein, sollen die Honorare nun aufgestockt werden. „Die Honorarsätze der umliegenden Musikschulen sind im Vergleich höher als an der CSM“, so die Vorlage.

Außerdem will die Musikschule ihr Personalkonzept ändern. Ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2006 hätte zur Folge gehabt, „dass es in absehbarer Zeit außer der Leitung fast keine festangestellten Lehrkräfte mehr an der CSM“ geben würde. Eine Umsetzung des Beschlusses ließ aber schon 2020 die Befürchtung wachsen, „dass eine qualitativ hochwertige und strategisch ausgerichtete Musikschularbeit ohne einen Stamm von festangestellten Lehrkräften kaum denkbar ist“. Außerdem werde es schwer fallen, ausscheidende Festangestellte durch Honorarkräfte zu ersetzen.

Ein interfraktioneller Antrag von CDU, SPD, Grüne und FBB vom November 2020 zur Aufrechterhaltung eines festen Personalstamms von vier Planstellen für die Musikschule ist bereits einstimmig befürwortet worden. Nun soll dieser Vorschlag vom Gemeinderat beschlossen werden.