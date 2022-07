Die Geldbeutel der Eltern sollen nicht überstrapaziert werden: Die Gebühren an der Clara-Schumann-Musikschule werden nun nicht um 14 Prozent aufs Mal, sondern gestaffelt über drei Jahre angehoben.

Die drastische Anhebung der Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche an der Clara-Schumann-Musikschule (CSM) um 14 Prozent auf einen Schlag zum Oktober dieses Jahres ist wohl vom Tisch.

Die Gebührenerhöhung soll stattdessen gestaffelt über drei Jahre zu je fünf Prozent vollzogen werden – und damit die Geldbeutel der Eltern nicht ganz so strapazieren.

Auf dieses Vorgehen verständigten sich am Montag die Mitglieder des Hauptausschusses. Sie folgen damit der Empfehlung des Schulausschusses, der die Neukonzeption der Gebührenordnung bereits eingehend diskutiert hatte.

Damit haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Dietmar Späth, Oberbürgermeister

Auf Antrag der CDU-Fraktion war dabei eine Verteilung der Unterrichts-Mehrkosten über drei Jahre vorgeschlagen worden, daran erinnerte Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne). Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat noch der Gemeinderat, der sich in seiner Sitzung am kommenden Montag mit der Musikschule befassen wird. Die Zustimmung gilt aber als sicher. „Damit haben wir einen guten Kompromiss gefunden“, lobte Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) den modifizierten Beschlussvorschlag. Es habe auch einen positiven Austausch mit den Honorarkräften der Musikschule gegeben.

Kritik an der ursprünglich von der Stadtverwaltung geplanten Anhebung der Unterrichtsgebühren um 14 Prozent war vor kurzem von Stadträten im Schul- und Sportausschuss geäußert worden. Kurz zuvor hatte sich auch das „Kollegium der Honorarlehrkräfte der Clara-Schumann-Musikschule“ in einem Schreiben an Rathausspitze, Stadträte und Medien kritisch geäußert.

Musikschullehrer hatten sich in einem Schreiben an Rathaus und Medien gewendet

In einem neuen Schreiben bekräftigt das Kollegium seine Bedenken. So freue es sich zwar über die Bewilligung der angedachten vier Planstellen sowie über die Erhöhung der Unterrichtshonorare für die freien Mitarbeiter. „In diesen beiden Entscheidungen zeigt sich nicht nur eine gestiegene Wertschätzung der Arbeit der Honorarlehrkräfte seitens der Stadt, sondern sie ermöglichen überhaupt erst eine Zukunftsperspektive für die Clara-Schumann-Musikschule. Allerdings sehen wir nun durch die angedachte Gebührenerhöhung von bis zu 19 Prozent für einzelne Unterrichtsformate die Zukunft der Musikschule von einer ganz anderen Seite aus bedroht“, heißt es in dem von 14 Personen unterzeichneten Schreiben weiter.

Gerechnet werde mit einer „sehr großen Zahl an Schülerabmeldungen und das wiederum wird zur Folge haben, dass die Musikschule trotz höherer Gebühren weniger Geld einnehmen wird“. Das bedeute auch, dass die an sich gut gemeinte Erhöhung der Stundensätze für freie Mitarbeiter „nicht bei uns ankommen wird, denn bei einem Rückgang der Schülerzahlen verlieren zuerst die Honorarkräfte ihre Stunden“.

Wunsch geht in Erfüllung: Unterrichtsgebühren in Baden-Baden steigen nach und nach

Nicht messbar sei zudem die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich aufgrund „der hohen Gebühren nicht anmelden werden“. Die Unterzeichner „plädieren für eine Verschiebung der angedachten Gebührenerhöhungen oder aber für eine moderate Anhebung verteilt über die nächsten Jahre, damit Kinder und Jugendliche beziehungsweise deren Eltern durch zu hohe Unterrichtstarife nicht ,abgeschreckt’ werden.“

Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen: Einstimmig hat der Hauptausschuss die Staffelung der Anhebung der Unterrichtsgebühren empfohlen. Der Kompromiss wurde von den Fraktionen einhellig begrüßt. Stadtrat Kurt Hermann (AfD) sah jedoch noch Verbesserungsbedarf beim Kostendeckungsgrad und Klärungsbedarf, was die Aufnahme von auswärtigen Schülerinnen und Schülern an der Musikschule angeht.