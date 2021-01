Ute Hasel, Fachgebietsleiterin Bürgerservice bei der Stadt Baden-Baden, ist ein bisschen enttäuscht. Für das Jahr 2020 kann sie keine kuriose Fundsache vermelden. In der Vergangenheit gab es durchaus das ein oder andere Schräge.

Vergessene Schirme im Bus, ein verlorener Ehering auf dem Spielplatz oder ein Geldbeutel, der im Theater liegenbleibt. Übers Jahr werden viele Gegenstände im Fundbüro abgegeben.

Neben dem Alltäglichen landet auch immer wieder kurioses in den Verwahrkammern des Amtes in der Kursstadt. Doch nicht so im Corona-Jahr. Das Fundbüro der Stadt Baden-Baden erlebte ein eher ruhiges Jahr 2020.