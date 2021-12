Inzidenz unter 500

Corona-Beschränkungen in Baden-Baden werden gelockert

In der Stadt Baden-Baden hat die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter 500 gelegen. Daher werden an diesem Donnerstag lokale Corona-Beschränkungen gelockert und die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben.