Corona-Impfaktion für Kinder Anfang Januar in Baden-Baden

Grundsätzlich ist zugelassener Biontech-Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren noch schlecht verfügbar. Daher gab es im Stadtkreis bislang nur wenige Impftermine für Kinder.

Nun ist es dem SWR-Journalisten Johannes Schmid-Johannsen, der viel über Corona berichtet und so ständig in Kontakt mit impfenden Ärzten steht, gelungen, über eine große Gemeinschaftspraxis kurzfristig Kinder-Impfstoff zu beschaffen.

Die Stadt Baden-Baden hat die Vermittlung dankend angenommen und den Impfstoff umgehend abgeholt. Damit steht Impfstoff für 1.000 Erstimpfungen für Kinder zur Verfügung. Auch der Impfstoff für die Zweitimpfungen ist bereits gesichert.

Sonderimpfaktion im regionalen Impfstützpunkt in der Euraka

Der Arzt Ingo Wiedenlübbert führt am Montag, 3. Januar, sowie am Dienstag, 4. Januar, und die Ärztin Christine Daul am Freitag, 7. Januar, je eine Sonderimpfaktion für fünf- bis elfjährige Kinder im regionalen Impfstützpunkt in der Euraka aus. Die Termine lassen sich über die städtische Internetseite www.baden-baden.de/impftermine buchen.