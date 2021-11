Corona: Inzidenz klettert in Baden-Baden Richtung 500

Die 7-Tage-Inzidenz hat sich in Baden-Baden in den vergangenen 14 Tagen mehr als verdoppelt. Mit 485,1 lag sie am Samstag auf einem Höchststand. Mit 481,3 trifft das auch für den Kreis Rastatt zu. Ein zentraler Infektionsherd wurde nicht bekannt.

Die 7-Tage-Inzidenz hat sich in Baden-Baden in den vergangenen zwei Wochen mehr als verdoppelt. Am Sonntag kletterte der Wert im Stadtkreis auf einen Höchststand von 485,1, im Landkreis Rastatt auf 481,3. Der Landesdurchschnitt liegt bei 454,1. Am Samstag lag der Wert für die Bäderstadt bei 474,3. Im Landkreis Rastatt bei 467,1.

Allein am Samstag wurden in der Bäderstadt 81 neue Erkrankungen registriert. Am Freitag waren es 34. Am Sonntag kamen zehn neue Fälle hinzu. Ein besonderer Infektionsherd wurde am Wochenende allerdings nicht bekannt.

In einer Stellungnahme vom Freitag gegenüber der Stadtverwaltung hatte das zuständige Gesundheitsamt in Rastatt noch von einer „diffusen Lage“ gesprochen. Betroffen von den Neuinfektionen seien Bürger in der Kernstadt und in den Stadtteilen, berichtet der städtische Pressesprecher Roland Seiter auf Anfrage.

Am 6. November lag die 7-Tage-Inzidenz an der Oos noch bei 202, sank dann am 9. November sogar auf 193. Die 200er-Marke wurde mit 234,4 am 10. November genommen, die 300er-Marke am 14. November mit 317,4. Am vergangenen Freitag kletterte der Wert auf 376,9.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes haben sich in der Bäderstadt in den vergangenen sieben Tagen 269 Menschen mit dem Virus infiziert, im Landkreis Rastatt waren es 1.117. Auf 100.000 Einwohner kommen im Stadtkreis 6.293 Corona-Erkrankte, im Landkreis Rastatt sind es 6.626.

Bäderstadt plant zusätzliche Impfangebote

In Baden-Baden sollen an diesem Montag auf dem Portal www.baden-baden.de/impftermine weitere Impftermine für Dienstag freigeschaltet werden. Die Impfungen erfolgen dann von 14.15 bis 18 Uhr in Räumen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes am Klinikum im Stadtteil Balg.

Ab dem 6. Dezember soll es zudem ein Impfangebot an sechs Tagen in der Woche am Impfstützpunkt im Einkaufszentrum Shopping Cité geben.

Außerdem sind ab 4. Dezember an Wochenende Impfangebote an den Corona-Schwerpunktpraxen in der Bäderstadt geplant. Am Mittwoch will sich die Stadtverwaltung Baden-Baden erneut zu Impfangeboten und zur Lage am Klinikum äußern.