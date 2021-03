Die Ursprünge des „Hotel am Markt“ reichen zurück bis ins Jahr 1716. Es wurde auf einem Ruinengrundstück erbaut, das der Stadtbrand von 1689 hinterlassen hatte.

Vor fast genau 300 Jahren wurde das „Gasthaus zum grünen Baum“ eröffnet, das bis ins 20. Jahrhundert hinein eine sehr wechselvolle Geschichte erlebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmte die französische Besatzungsmacht das Gebäude, bis Gustav und Hilde Bogner 1951 den „Grünen Baum“ pachteten und später das Gebäude kauften.

Lag der Fokus zunächst auf dem Restaurant und seiner bekannt guten Küche, so verwandelten die Besitzer das in den 60er-Jahren erweiterte Haus 1975 in ein Hotel Garni, „das von da an fast jährlich ausgebaut wurde“, wie die heutigen Betreiberinnen berichten. Andrea Bogner-Schindler und Doris Jung sind die Töchter von Gustav und Hilde Bogner, Lisa Baum und Laura Bövers die Enkelinnen.

Beide Hotelgründer wurden in Gastronomen-Familien hineingeboren. Gustav Bogner, der jetzt 100 Jahre alt wäre, wuchs im Kehler Gasthaus „Barbarossa“ auf. Hilde Bogners Elternhaus war das Hotel am Friedrichsbad in Baden-Baden. „Dieses hätte sie gerne übernommen und weitergeführt. Jedoch wurde ihrem kleinen Bruder der Betrieb vermacht. Und das, obwohl er viel lieber Bibliothekar geworden wäre“, erzählt Lisa Baum.