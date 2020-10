Corona-Pandemie belastet Arbeitsmarkt in Baden-Baden

Die Corona-Pandemie hat auch den Arbeitsmarkt in Baden-Baden belastet. Einen Zwischenbericht gaben Vertreter der Arbeitsagentur, des örtlichen Jobcenters und der Stadtverwaltung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Wie sich die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat, haben Vertreter der Arbeitsagentur Karlsruhe/Rastatt, des Jobcenters in Baden-Baden und der Stadtverwaltung am Donnerstag in einer Pressekonferenz im Rathaus erläutert. Eine Antwort mussten sie dabei freilich schuldig bleiben: Wie es auf dem Arbeitsmarkt weiter geht. Die unsichere Entwicklung des Pandemie-Geschehens macht Prognosen schwierig. Das ist aktuell spürbarer denn je: Die hohe Fallzahl in Baden-Baden und drohende Schutzmaßnahmen beschäftigen derzeit die Lokalpolitiker.

„Die Pandemie hat den Arbeitsmarkt stark belastet“, sagt Stefan Faust, Bereichsleiter bei der Agentur für Arbeit. Als im März die Vorkehrungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie begannen, meldeten viele Betriebe Kurzarbeit an. Allein im März zeigten rund 7.600 Unternehmen im Einzugsgebiet Karlsruhe/Rastatt Bedarf an. Bis August stieg die Zahl auf fast 11.500 Unternehmen an.