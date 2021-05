Corona-Test und ab in die City: In Baden-Baden kehrt das Leben zurück

Endlich spielte auch das Wetter mit: In Baden-Baden eroberten die Menschen am Samstag ihre City zurück. Die Freude ist groß – und dennoch: Die letzten Monate haben ihre Spuren hinterlassen.

Regen nur in homöopathischen Mengen, dafür aber Sonne satt. Der Neustart in die Saison viel witterungsbedingt auf wahrlich fruchtbaren Boden. Nicht nur die ersten Geschäfte waren am Start. Auch die Gastronomie rückte Stühle und Tische ins Freie.

„Wir haben sofort einen Platz bekommen“, begeistert sich Petra Congreve über ihren ersten Eisbecher des Jahres – unter freiem Himmel. Bislang haben weder Corona noch das Wetter so recht mitspielen wollen. Vorbestellt hatten ihre Freundinnen und sie zwar nicht. Aber sie vermochten jeweils eine doppelte Impfung und obendrein einen aktuellen Test vorweisen. „Es war einfach wunderbar.“

Doch nicht nur die Baden-Badener erobern ihre City zurück, die seit Monaten durch gähnende Leere glänzte – in den Straßen und in den Parkhäusern.