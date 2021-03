Corona-Schnelltest-Angebot in Baden-Baden wird ausgeweitet

Der Aufbau einer Infrastruktur für Corona-Schnelltests in Baden-Baden nimmt Fahrt auf. Hintergrund ist die erweiterte Teststrategie des Bundes, wonach sich jeder Bürger ein Mal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann.

Bereits am Freitagabend geht ein Schnelltestzentrum im Bereich des Park & Ride-Parkplatzes Oos Süd in der Güterbahnhofstraße in Betrieb. Am Montag, 29. März, startet ein kommunales Schnelltestzentrum am Augustaplatz.

Parallel nehmen weiterhin Apotheken im Stadtkreis die Bürgerschnelltests vor. Zudem richten die Acura Kliniken ab dem 6. April eine öffentliche Teststation ein. „Wir wollen die Infektionsketten frühzeitig durch die Tests sprengen“, betont der städtische Pressesprecher Roland Seiter.

Testangebot für Personen ohne Corona-Symptome

Das Schnelltest-Angebot richtet sich an Personen, die keine Corona-Symptome haben. Beim Auftreten von Husten, Fieber oder Schnupfen sollte dagegen Kontakt mit dem Hausarzt oder einer Corona-Schwerpunktpraxis aufgenommen werden. „Auch bei einem negativen Ergebnis sollten weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden“, empfiehlt die Stadtverwaltung.

Am Testzentrum am Parkplatz „Oos Süd“ nahe dem Bahnhof war am Freitagabend für 18.05 Uhr die erste Testperson angemeldet. Die Station ist als Drive-In Station angelegt. Medizinisches Fachpersonal führt den Test per Nasenabstrich beim Autolenker in dessen Wagen durch, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Besuch zu Fuß ist ebenfalls möglich. Das Ergebnis erhalten die Nutzer innerhalb von 15 Minuten als PdF-Datei per E-Mail – in deutscher, französischer und englischer Sprache, erklärt Matthias Krämer, Inhaber der Marien-Apotheke.

Das Schnelltestzentrum wird von der Marien-Apotheke in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz betrieben. Die Terminvereinbarung erfolgt über die Webseite der Apotheke unter www.apo-schnelltest.de/marien-apotheke-bb. Ob das Testzentrum auf dem Parkplatz auch an diesem Samstag geöffnet ist, hängt von der Nachfrage ab.

Apotheker Krämer betont jedoch, dass in der etwa 200 Meter Luftlinie entfernten Marien-Apotheke auf jeden Fall getestet wird: „Wer in Oos getestet werden will, der wird getestet!“ Die Verfügbarkeit der beiden Stationen ist im Internet aktuell ausgewiesen. Die Organisation sei aber eine sehr große Herausforderung gewesen. „Das Personal dafür fällt nicht einfach vom Himmel.“

Das zweite kommunale Schnelltestzentrum öffnet am Montag in der Nähe des Augustaplatzes im Bereich Lichtentaler Straße 37-41 (Sixt-Autovermietung und Parkhaus Lichtentaler Straße, im Volksmund noch unter „Fina Garage“ bekannt). Geöffnet ist täglich von 8 bis 17 Uhr, eine vorherige Terminvereinbarung nicht notwendig, heißt es.

Das Testzentrum kann mit dem Auto angefahren oder zu Fuß aufgesucht werden. Das Ergebnis kommt ebenfalls innerhalb von 15 Minuten per SMS oder E-Mail. Das Zentrum wird von einer Karlsruher Firma betrieben (Info: https://schnelltest-badenbaden.de/).

Bürgertest weiterhin in mehreren Apotheken

Darüber hinaus wird nach Angaben der Stadtverwaltung weiterhin in mehreren Apotheken im Stadtkreis getestet. In der Kreuz-, Augusta-, Cäcilien-, Marien-, Meister-Erwin- und Dr. Rösslers Hof-Apotheke sind kostenlose Bürger-Schnelltests möglich. Die Löwen-Apotheke bietet Tests für Selbstzahler an. In der Kreuz- und der Augusta-Apotheke ist eine telefonische Terminvereinbarung notwendig.

Bei der Marien-, Dr. Rösslers Hof- und der Löwen-Apotheke läuft die Terminvergabe online über die jeweiligen Webseiten. Die Cäcilien-Apotheke und die Meister-Erwin-Apotheke testen demnach ohne Voranmeldung während der normalen Öffnungszeiten.

Schnelltests zur Selbstanwendung für Selbstzahler

Neben den Bürgertests bieten die Apotheken Tests für bestimmte Personenkreise im Rahmen der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg an. So können sich etwa Lehrkräfte, Betreuer, Erzieher und Grenzpendler testen lassen. Die verschiedenen Testangebote der einzelnen Apotheken listet die Internetseite der Landesapothekerkammer(https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html) auf. Die Apotheken halten zudem Schnelltests für die Selbstanwendung zu Hause bereit. Diese müssen jedoch aus der eigenen Tasche bezahlt werden.

Ab Dienstag, 6. April, richten die Acura Kliniken eine Station für den kostenlosen Schnelltest ein. Die Teststation in der Rotenbachtalstraße 5 ist von Montag bis Freitag von 10 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Testung wird mit einem Speichel-Test durchgeführt. Ein Abstrich in Nase und Rachen ist nicht erforderlich.

Oberbürgermeisterin appelliert an die Firmen

Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) arbeiten unterdessen die Stadtkreise in Baden-Württemberg mit Hochdruck „an der Gewinnung des Landes für coronagerechte Öffnungsstrategien“. Die Rathauschefin sieht zudem in der Wirtschaft „einen wichtigen Partner bei der Bewältigung der Corona-Krise“. Mergen appelliert an die Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern im Betrieb regelmäßig Selbsttests anzubieten, obwohl sie dazu nicht gesetzlich verpflichtet seien.

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) im Kurhaus wurden bis zum Stand der letzten Erhebung (Freitag, 7.30 Uhr) bislang 15.268 Personen geimpft. 2.900 haben eine zweite Impfung erhalten. Von Karfreitag bis Ostermontag bleibt das Kreisimpfzentrum geschlossen. Eine Unterbrechung beim Impfen sei damit aber nicht verbunden. „Was an Impfstoff bis Ostern vorrätig ist, wird verimpft“, betont Stadtsprecher Seiter.