CDU-Stadträtin fordert neue Corona-Teststrategie an Baden-Badener Kitas

In einem offenen Brief an OB Mergen fordert Stadträtin Ingrid Kath (CDU) eine neue Corona-Teststrategie an Kitas. Stadt und Kitas wundert das. Sie sind von der bisherigen Verfahrensweise überzeugt.

Mit Sorge blickt Stadträtin Ingrid Kath (CDU) in den bevorstehenden Herbst und der vierten Welle entgegen. Nun fordert sie in einem Schreiben an die Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) eine Teststrategie an Kindergärten und Tagespflegestellen analog zu den bisherigen Corona-Tests an Grundschulen.

Die anstehenden Lockerungen und die Ausbreitung der Delta-Mutation bereiten ihr Kopfzerbrechen: „Auch wenn die derzeitigen Inzidenzen niedrig liegen, ist der Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie neben der Impfung, die momentan für Kinder unter zwölf Jahren nicht zur Verfügung steht, eine gut abgestimmte und konsequente Teststrategie.“

Sie fordert von der Stadt eine aktualisierte Teststrategie in den Kindergärten und eine Prüfung der Kostenübernahme analog zu den Kosten der Bürgertests.

Corona-Teststrategie an Baden-Badener Kitas Im Februar 2021 wurde eine Corona-Teststrategie für Kitas im Stadtkreis Baden-Baden eingeführt. Zweimal wöchentlich müssen sich das Kita- und Kindertagespflege-Personal auf das Corona-Virus testen lassen. Auch Kinder im Alter von 3 Jahren werden zweimal wöchentlich mit einem sogenannten Lolli-Test, also Spucktest, von ihren Eltern getestet. Die Ergebnisse werden den leitenden Stellen mitgeteilt. Die Stadt Baden-Baden verteilt zudem regelmäßig entsprechende Testkits an Kita-Träger und Tagespflegen. In der ersten Phase von Februar bis April wurden Schnelltests in Apotheken und bei niedergelassenen Ärzten angeboten. Rund 40 Mitarbeitende aus trägerübergreifenden Kitas wurden durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) geschult, um selbstständig Covid-19-Antigen-Schnelltests in Kitas durchführen zu können. Seit April 2021 wurde die Teststrategie auf die verfügbaren Selbsttests umgestellt.

„Wir sind der Auffassung, dass mit der Möglichkeit der sogenannten Lolli-Tests auch für kleinere Kinder eine zumutbare Testmöglichkeit zur Verfügung steht, damit uns hoffentlich ein ähnliches Desaster wie im Herbst/Winter 2020 mit umfangreichen Schließungen von Kindertagesstätten erspart bleibt“, sagt Kath.

Wenige Corona-Fälle an Baden-Badener Kitas

Ihre Forderungen basieren auf der Annahme, dass zu Beginn der Pandemie Personen mit milden oder keinen Symptomen nicht ausreichend getestet wurden und daraus keine Erkenntnisse gezogen werden können, wie viele Menschen, insbesondere Kinder, letztendlich am Coronavirus erkrankt sind.

In Baden-Baden gibt es insgesamt 32 Kindertageseinrichtungen, darunter Kinderkrippen und Kindergärten, sowie 26 Kindertagespflegestellen, dazu zählen 48 Tagespflegepersonen.

Es finden immer noch Planungs- und Abstimmungsgespräche statt. Christoph Rukavina-Gruner, Fachgebiet Kitabetreuung

Bei den rund 1.900 Betreuungsplätzen verlief die Pandemie bisher glimpflich, sagt Christoph Rukavina-Gruner, stellvertretender Leiter des Fachgebiets Kindertagesbetreuung und Jugendförderung.

„Nur wenige Gruppen oder Tagespflegen waren aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen vorübergehend geschlossen“, sagt er. So waren laut Rukavina-Gruner während der Corona-Pandemie 15 von 32 Kitas und 26 von 48 Tagespflegestellen betroffen. Die Ansteckungen waren „überwiegend nicht von Kindern ausgehend.“

Corona-Teststrategie für Herbst in Baden-Baden noch offen

Über eine aktualisierte Teststrategie für den Herbst 2021 ist nach bisherigen Kenntnissen noch wenig bekannt. Das Ziel sei es jedoch, laut Rukavina-Gruner, auf einen möglichen Anstieg der Inzidenzen und Mutationen vorbereitet zu sein.

„Im Moment ist noch nichts entscheidungsreif. Es finden immer noch Planungs- und Abstimmungsgespräche statt“, sagt Rukavina-Gruner.

Bei uns hat die Teststrategie sehr gut funktioniert. Cornelia Wehpke-Hönig, Leiterin Kindergarten St. Bernhard

Wer die Schnelltests und Lolli-Tests bezahlen würde, genauso wie die Testung an sich organisiert werden müsse, müsste die Stadt noch klären, sagt Rukavina-Gruner. „Ich bitte hier noch um etwas Geduld“, sagt er.

Auch im Kindergarten St. Bernhard in der Weststadt gab es nur wenige Fälle, sagt Kindergartenleiterin Cornelia Wehpke-Hönig. Da die Kindergruppen voneinander getrennt betreut werden, musste der Kindergarten bei Corona-Fällen nicht schließen.

Baden-Badener Kitas sehen keine Probleme bei bisheriger Corona-Teststrategie

„Bei uns hat die Teststrategie sehr gut funktioniert. Die Stadt hat uns immer gut informiert und mit Material, also Corona-Tests, versorgt,“ sagt Wehpke-Hönig.

Auch Astrid Büchler, Leiterin des Haus des Kindes im Pädagogium, wundert sich über die Aussage der Stadträtin Kath und sieht keinerlei Probleme in der derzeitigen Teststrategie.

„Bei uns läuft sie seit vielen Wochen. Wir, wie auch alle anderen Kitas, bekommen über die Stadt die Tests kostenlos zur Verfügung gestellt. Danach händigen wir sie an die Eltern aus, die ihre Kinder testen und uns dies schriftlich bestätigen. Das dokumentieren wir alles akribisch und melden es an die Stadt,“ sagt Büchler.