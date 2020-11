Angelika Reichard lebt in einer weichen Wolle-Welt. Die Verkäuferin betreibt seit 35 Jahren ein Handarbeitsgeschäft in Baden-Baden Oos. Besonders im Winter ist in ihrem Laden viel los, einen großen Unterschied durch Corona hat sie nicht gemerkt. Ihrer Meinung nach eignet sich Stricken jedoch besonders für den Lockdown-Herbst. „Es ist ein gutes Hobby, weil man etwas Produktives macht und abschalten kann“, sagt die Verkäuferin. In diesem Jahr liegen wie immer Schals, Mützen und Socken besonders im Trend. „Dazu kommen große Tücher, die sind in diesem Herbst neu“, weiß die Expertin. Außerdem stricken immer mehr ihrer Kunden Einkaufsnetze aus Wolle, verrät die Reichard. Die ersetzten die Plastiktüten.

„Ich stricke am liebsten Babysachen“, meint eine Kundin von Reichard und ergänzt: „Die sind so schön schnell fertig.“ Für ihr neuestes Projekt braucht die Kundin die Unterstützung der Expertin. Reichard nimmt sich die Zeit gerne. Besonders für Anfänger sei diese Beratung besonders wichtig, meint sie: „Den größten Fehler den Neulinge machen können ist, wenn sie sich online informieren und nicht im Fachhandel, da habe ich schon die wildesten Dinge gesehen.“ Kindern, die Interesse an Handarbeit haben, empfiehlt die Verkäuferin, erst einmal mit dem Häkeln anzufangen. „Achtjährige können dann mit dem Stricken anfangen“, sagt sie.