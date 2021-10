Ende einer hervorragenden Dahliensaison in Baden-Baden naht

Der Verein der „Freunde des Dahliengartens“ führt am 14. Oktober einen Sträuße-Verkauf zum Saisonabschluss durch. Von zehn bis zwölf Uhr können diese im Dahliengarten an der Klosterwiese selbst geschnitten, kombiniert und gekauft werden (zehn Euro pro Strauß). Wegen der geltenden Hygienevorschriften wird gebeten, eine eigene Schere mitzubringen. Die Mitglieder des Vereins werden vor Ort sein, um mit Hilfe eines Bon-Systems die Sträuße zu verkaufen und beim Schneiden behilflich zu sein. Am Freitag, 15. Oktober, werden die Dahlienknollen verkauft. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist in diesem Jahr eine Vorbestellung der Dahlienknollen per E-Mail unter info@dahliengarten-baden-baden.de erforderlich. Die Abholung und Bezahlung erfolgt im Dahliengarten (13 bis 15 Uhr). Alle Einnahmen aus dem Sträuße- und Knollenverkauf kommen der Wiederbepflanzung des Dahliengartens im nächsten Jahr zugute.