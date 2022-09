Wird noch ein Super-Promi aus dem Hut gezaubert? Am Donnerstag wird das Festspielhaus in Baden-Baden beim New Pop Festival auch zum TV-Studio. Die Show für „das Erste“ wird von Ray Garvey moderiert.

Nach den Handwerkern haben im Festspielhaus Baden-Baden Mitarbeiter des Südwestrundfunks das Zepter übernommen.

In Deutschlands größtem Opernhaus sind die Vorbereitungen für die TV-Aufzeichnung von „Das Special“ zum New Pop Festival angelaufen. Ob die Popwelle SWR3 für die Show mit Moderator Rea Garvey an diesem Donnerstag noch einen Super-Promi aus dem Hut zaubert?

Noch ist von einem solchen Gast aus der Kategorie „besonders prominent“ in den bisherigen Ankündigungen keine Rede gewesen. In der Vergangenheit wurde bei der Fernsehaufzeichnung aber jeweils ein Musikstar vom Radiosender gewürdigt.

Ray Garvey stand im Jahr 2000 als Newcomer in Baden-Baden auf der Bühne

Unter den Geehrten waren etwa Joe Cocker, Udo Lindenberg, die Scorpions, Herbert Grönemeyer und der neue Moderator Rea Garvey.

Im Jahr 2018 bekam Garvey beim Festival den Musikpreis „Pioneer of Pop“. Seine New Pop-Karriere begann im Jahr 2000 – damals stand er mit seiner damaligen Band Reamonn als Newcomer mit dem Hit „Supergirl“ auf der Bühne. Dem Sender fühlt er sich laut einer Mitteilung der Popwelle nach wie vor eng verbunden.

„Es ist für mich ein Highlight, dass ich das Special moderieren darf“, wird Garvey zitiert. Er ist derzeit auch mit Stefanie Kloss, Peter Maffay und Mark Forster als Coach der 12. Staffel der TV-Show „The Voice of Germany“ im Fernsehen zu sehen.

Dort, wo sonst vor allem Weltstars der Klassik auf der Bühne stehen, werden an diesem Donnerstag Popstars wie Tom Walker, Tom Odell sowie Namika und die Newcomerin Leony einen Auftritt vor der TV-Kamera haben.

Show wird am 23. September im TV zu sehen sein

Mit dabei ist außerdem Tino Piontek. Der Musikproduzent ist besser bekannt unter dem Namen Purple Disco Machine. Die Show aus Baden-Baden wird am 23. September um 23.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Wenn das Festspielhaus zum Fernsehstudio wird, müssen auch einige Sitzreihen im Saal weichen. Zudem wurde der Bühnengraben überbaut und so die Showbühne vergrößert.

Die TV-Zuschauer und die Gäste, die am Donnerstagabend live dabei sind, können sich zudem auf ein aufwändiges Lichtspektakel mit vielen Effekten freuen.

Die Besucher der Fernsehproduktion werden am Donnerstag zudem die ersten sein, die über neuen Teppich im Festspielhaus schreiten dürfen und diesen damit einem ersten Stresstest unterziehen.

Auf rund 1.600 Quadratmetern wurde der Belag in den Foyers erneuert. Es war der zweite Belagwechsel in der inzwischen 24-jährigen Festspielhausgeschichte.

Die rutschfeste Unterlage war in den vergangenen Jahren von rund zwei Millionen Besuchern des zweitgrößten Opernhauses in Europa passiert worden, so eine Angabe des Festspielhauses. Bei der Farbe gibt es eine Änderung.

Der neue Belag ist in einem hellen Beige-Ton gehalten. Zuvor war es ein Blau-Grau. Rot ist dagegen weiterhin der Teppich auf der Treppe zur Club-Lounge des Festspielhauses.

Lüftungsanlage im Festspielhaus wurde modernisiert

In Deutschlands größtem Opernhaus wurde in der Sommerpause zudem die Lüftungsanlage modernisiert. Die zwei großen Motoren für die Be- und Entlüftung des 2.500 Plätze bietenden Saals haben die Dimension von Flugzeugtriebwerken.

Mit der Modernisierung wird künftig noch mehr verbrauchte Atemluft abgesaugt und entsprechend mehr Frischluft zugeführt - bei einem geringeren Energiebedarf.

Den auffälligsten Teil der Sanierungsarbeiten in der Sommerpause nahm die Reinigung und Ausbesserung der knapp 6.300 Quadratmeter umfassenden Fassade des Bühnen- und Zuschauerhauses ein. Der Neubau war im April 1998 in Betrieb gegangen.

Für das Musikspektakel wird das Festspielhaus auch am Freitag- und Samstabend zum Pop-Tempel. Jeweils um 19 Uhr stehen Konzerte mit Sam Ryder und Ray Dalton auf dem Programm.

Der britische Singer-Songwriter Ryder vertrat sein Land beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin. Sein Lied „ Space Man“ landete auf dem zweiten Platz.

Der Song „In My Bones“ des US-Amerikaners Dalton war im Jahr 2020 einer der am meisten gespielten Titel im Radio in Deutschland. Weitere Konzerte des Popfestivals sind im Theater und im Kurhaus.

Vom 30. September bis 9. Oktober wird sich die Festivalstadt Baden-Baden in eine Tanzstadt verwandeln, kündigt Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa an. Dann gastiert das renommierte Hamburg Ballett John Neumeier in der Bäderstadt.