Einheitliche Fußgängerzone

Das Flickwerk am Fußgängerbereich an der Fieser-Brücke in Baden-Baden soll verschwinden

In Baden-Baden steht ab März eine weitere Umgestaltung an der Fieser-Brücke an. Ein Mix aus Bodenbelägen soll einem einheitlichen Erscheinungsbild weichen. Die Aufwertung der neuen Fußgängerzone ist damit aber noch nicht abgeschlossen.