Neue „Hausfestspiele“ sind in Vorbereitung

Die Investition von 1,1 Millionen Euro der Stadt Baden-Baden in eine moderne Audio- und Videotechnik für das Festspielhaus im vergangenen Sommer kam gerade zur rechten Zeit. Damit sind Internet-Live-Übertragungen von Klassik-Konzerten wie bei den „Hausfestspielen“ im Februar und jüngst an Ostern in Zeiten des Corona-Lockdowns überhaupt erst möglich geworden.

Auch nach der Wiederaufnahme des Live-Betriebs mit Publikum nach überstandener Corona-Pandemie – wann, das ist noch ungewiss – werden digitale Formate rund um die Konzerte von Klassik-Stars eine Bedeutung haben, heißt es aus dem Festspielhaus.

Vor gut einem halben Jahr, konkret am 30. Oktober, hat Europas zweitgrößtes Opernhaus bei der Audio- und Videotechnik das digitale Zeitalter eingeläutet. Zuvor war die analoge Technik im Einsatz, die dem Stand von 1998 entsprach – dem Jahr, als das inzwischen international renommierte Festspielhaus in Betrieb ging.