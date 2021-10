Vorwürfe im Gemeinderat

Debatte nach mysteriösem Todesfall in Baden-Baden: Ist der Augustaplatz sicher genug?

Nach dem mysteriösen Todesfall am Samstag wird in Baden-Baden über die Sicherheit am Augustaplatz im Herzen der Stadt diskutiert. Ein Gemeinderat kritisiert Untätigkeit der Ordnungshüter.