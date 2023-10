Dem Baden-Badener Kochverein gelingt ein neuer Rekord

Die Aktion hat in Baden-Baden Tradition: Alljährlich serviert der Kochverein in der Wagener-Galerie Fischsuppe für den guten Zweck. Diesmal ist ein Rekord gelungen.

Ein neues Jahr, ein neuer Rekord: Wieder einmal war die Fischsuppen-Aktion des Baden-Badener Kochvereins in der Wagener-Markthalle ein voller Erfolg. Und wieder einmal haben die Köche ihr bisheriges Spitzenergebnis noch übertroffen.

Im vergangenen Jahr nahmen sie bereits rund 12.200 Euro ein. Diesmal waren es schier unglaubliche 17.670 Euro. Stolze 1.200 Portionen Suppe wurden bei der zweitägigen Aktion Mitte Oktober verkauft. 110 Flaschen des vom Weingut Knapp gespendeten Weins wurden dazu ausgeschenkt.

Der komplette Umsatz fließt an „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“

Das Besondere an der Aktion: Der komplette Umsatz fließt an „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ und damit ohne jegliche Abzüge an Baden-Badener in Not. Das wissen natürlich auch die treuen Kunden: Viele rundeten ihre Rechnung großzügig auf und trugen so ebenfalls zum Rekordergebnis bei.

„Damit haben wir nicht gerechnet“, gab der Kochvereinsvorsitzende Klaus Pfeiffer am Freitag bei der Spendenübergabe mit Blick auf die riesige Summe zu. Sein besonderer Dank galt neben bewährten Partnern wie dem Pädagogium insbesondere Brenners Park-Hotel.

Das Grandhotel beteiligte sich zum ersten Mal an der Aktion und schickte insgesamt vier Mitarbeiter, die bei Zubereitung und Verkauf halfen. Auch Florian Bajraj vom Restaurant Nigrum war erstmals mit dabei: Er ist neues Mitglied im Kochverein.

Eine tolle Teamleistung. Ansgar Hoferer

Leiter der Wagener-Markthalle

Trotz großer Nachfrage hielten sich auch in Stoßzeiten die Warteschlangen in Grenzen: Kochvereinsmitglied Thomas Kessler hatte die Idee gehabt, zwei Verkaufsstellen statt nur einer innerhalb der Markthalle einzurichten.

„Eine tolle Teamleistung“, brachte es Markthallen-Leiter Ansgar Hoferer auf den Punkt. Die Wagener-Markthalle spendete wie in jedem Jahr die exquisiten Zutaten für die Bouillabaisse. Franz Bernhard Wagener ist diese Aktion ein wichtiges Anliegen. Derzeit sei bei vielen das Geld knapp. Umso schöner sei es, in diesen Zeiten vor Ort Menschen in Not helfen zu können, sagte er.

Im Einsatz waren diesmal beim Vorbereiten, Kochen und Bedienen: Pascal Kinninger, Babu Lowe, Silke Haas, David Stadler (alle von Brenners Park-Hotel); Florian Bajraj (Restaurant Nigrum) sowie Klaus Pfeiffer, Wilfried Serr, Fred Held, Klaus Voss, Manfred Thye, Maria Leuthard, Ute Harich, Christoph Held, Heidi Heisser, Elisabeth Blickle, Brigitte Fischer, Jürgen Öldorf, Doris Böhnke, Thomas Kessler, Marita Versemann und Thomas Deichelborer.

Den engagierten Helfern sowie den Spendern dankte die Vorsitzende des Vereins „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“, Xenia Richters: „Ich könnte mich nicht mehr freuen über so einen gelungenen Auftakt für die BT-Aktion“, machte sie deutlich.