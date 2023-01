Der Presseclub Baden-Baden steht vor der Auflösung. Die seit mehr als einem Jahrzehnt anhaltenden Bemühungen, junge Redakteure und Journalisten für eine Mitgliedschaft zu gewinnen, seien nicht erfolgreich gewesen, bilanziert der Vorsitzende Roland Seiter.

„Ohne Nachwuchs fehlt die Grundlage“, meint der frühere Pressesprecher der Stadt Baden-Baden beim Neujahrsempfang des im Jahr 1991 als gemeinnütziger Verein gegründeten Clubs. Es sei fast unmöglich, frei werdende Vorstandsposten neu zu besetzen.

Seit 26 Jahren steht Seiter an der Spitze des Presseclubs, dem aktuell rund 80 Mitglieder angehören. Er hat in der Vergangenheit schon mehrfach angekündigt, dass er die Aufgabe gerne in jüngere Hände legen wolle. Bewerber dafür seien aber nicht in Sicht.

Wahrscheinlich werde sich der Club daher auflösen. „Das fällt uns nicht leicht“, betont Seiter, dem derzeit als Stellvertreter Jan-Michael Meinecke zur Seite steht.

Mitgliederversammlung hat das letzte Wort

Das letzte Wort über das Schicksal des vor mehr als drei Jahrzehnten im Kurhaus gegründeten Clubs hat die Mitgliederversammlung. Der Verein wurde damals ins Leben gerufen, um den Austausch von Journalisten aus der Region untereinander zu fördern, Kontakte zu Personen des öffentlichen Lebens herzustellen und zum besseren Verständnis nach außen hin beizutragen. So heißt es auf der Homepage des Clubs.

Seiter führt vor Mitgliedern und Gästen des Clubs weiter aus, dass es in Baden-Baden nicht leicht sei, einen Verein zu führen. „Es gibt so gut wie keine Räume mehr, in denen man sich treffen kann“, kritisiert Seiter, der nach 32 Jahren im Rathaus Baden-Baden im Dezember in den Ruhestand gegangen war.

In der Zeit hatte er die Oberbürgermeister Ulrich Wendt (CDU), Sigrun Lang (parteilos), Wolfgang Gerstner (CDU), Margret Mergen (CDU) und Dietmar Späth (parteilos) erlebt.

Seiter erinnert an Pläne für ein „Haus der Vereine“

Das Kurhaus verlange „sehr hohe Raummieten“ und Gaststätten mit Nebenzimmern seien „im Oostal eine aussterbende Spezies“. Seiter verweist auf das „Haus der Vereine“, das im Oberbürgermeisterwahlkampf im Jahr 2006 mit den damaligen Bewerbern Wolfgang Gerstner und Klaus Michael Rückert ein Thema war. Umgesetzt sei das Projekt aber bis heute nicht.

So blieben als Treffpunkte Gaststätten. Dort sei eine geordnete Vorstandssitzung aber oft nicht möglich, „wenn der Nachbartisch mithören kann und der Geräuschpegel entsprechend ist“. Zudem spricht Seiter von „regelrechten Schikanen“ des Vereinsregistergerichts in Mannheim.

Bei Veranstaltungen hatte der Club in der Vergangenheit zahlreiche prominente Gesprächspartner zu Gast, darunter Günther Oettinger, Bernhard Prinz von Baden, Hans Dietrich Genscher, Egon Bahr, Gregor Gysi sowie unter anderem Heiner Geißler, Wolfgang Schäuble, Cem Özdemir, Frank Elstner und auch den Intendanten des Festspielhauses Baden-Baden, Benedikt Stampa.

Seminare für Pressewarte

In Seminaren schulte der Verein zudem Pressewarte von Vereinen, um so Kontakte zwischen Redaktion und Menschen, die ihr Anliegen veröffentlichen wollen, zu verbessern. Dem Presseclub gehören Mitglieder aus den Bereichen Journalismus (Print, Radio, TV) und Öffentlichkeitsarbeit sowie Leiter von Presseämtern und Pressestellen an.

Freie, unabhängige Medien sind eine wichtige Grundlage in Demokratien. Roland Seiter, Vorsitzender

Seiter führt vor den Mitgliedern außerdem eine Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen an. Demnach habe sich die Lage in Deutschland im Jahr 2021 um drei Plätze leicht verschlechtert. Das Land stehe auf Rang 16 von 180.

Zudem verweist er von eine Zunahme der gewaltsamen Angriffe auf Journalisten. Reporter ohne Grenzen habe auch zwölf Angriffe der Polizei auf die Presse dokumentiert. Alle seien gefordert, dass sich diese Situation wieder verbessere. „Freie, unabhängige Medien sind eine wichtige Grundlage in Demokratien“, betont Seiter.

Presseclub spendet für Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingskindern

Der Presseclub Baden-Baden spendet zudem 4.000 Euro für die Arbeit mit Kindern ukrainischer Flüchtlinge. Je einen Scheck über 2.000 Euro konnten Eva Pfistner von der Arbeiterwohlfahrt und Thorsten Schmieder sowie Alexander Stummvoll vom Caritasverband aus der Hand des Clubvorsitzenden entgegennehmen.

Pfistner erklärte, dass sie mit Müttern überlegen wolle, wo genau das Geld eingesetzt werde. Stummvoll teilte mit, dass mit der Spende die Hausaufgabenhilfe für Grundschüler aus der Ukraine ausgebaut werden soll.