Rund 300 Menschen

Ohne Masken: Impfgegner demonstrieren friedlich in der Baden-Badener Innenstadt

Blaulicht, Sirenen. Schon deutlich vor der Demonstration gegen die Impfpflicht in Baden-Baden zeigte die Polizei Präsenz in der Innenstadt. Doch die Kundgebung auf dem Augustaplatz, an dem sich kaum eine halbe Stunde zuvor noch ein junges Paar das Jawort gegeben hat, bleibt entspannt.