Geplantes Kletterverbot

Kletter-Sportler fordern bei Demo in Baden-Baden „Free Battert“

Heftige Kritik am Regierungspräsidium Karlsruhe üben Klettersportler bei einer Demo gegen das geplante Kletterverbot an der Badener Wand in Baden-Baden. Mit dem Verbot soll der Brut-Erfolg des geschützten Wanderfalken verbessert werden.