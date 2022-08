Anlässlich des ukrainischen Nationalfeiertags sind am Mittwoch rund 200 Menschen durch die Baden-Badener Innenstadt gezogen. In Wortbeiträgen und singend bekundeten sie ihre Solidarität mit der Ukraine.

In der Kurstadt hat es zum ukrainischen Nationalfeiertag am Mittwoch eine Demonstration gegeben. Rund 200 Teilnehmende haben dabei ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Die Demonstration begann um 18 Uhr auf der Fieser-Brücke. Sie war von einer Telegram-Gruppe, die sich „Ukrainische Flüchtlinge Baden-Baden“ nennt, kurzfristig angemeldet worden, wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Die Teilnehmer, unter ihnen viele Ukrainer, aber auch Russen, zogen mit ukrainischen Flaggen über den Leopolds- und Jesuitenplatz, die Gernsbacher Straße, den Sonnenplatz, die Sophienstraße und zurück zur Fieser-Brücke. Dabei riefen sie Parolen und sangen die ukrainische Nationalhymne.

Auf der Fieser-Brücke gab es zudem zum Auftakt eine Ansprache sowie spontane Wortbeiträge. Wie Stadt und Polizei mitteilten, blieb die Veranstaltung friedlich und ruhig. Es gab auch keinerlei Beeinträchtigungen für den Verkehr. Vorsorglich waren Mitarbeiter der Stadt und der Verkehrsbetriebe vor Ort.

Russland begann vor sechs Monaten den Krieg gegen die Ukraine

Die Polizei begleitete die Veranstaltung ebenfalls mit einigen Kräften. Die Ukraine erinnert mit dem Nationalfeiertag am 24. August an die Unabhängigkeitserklärung des Landes von der Sowjetunion 1991. Der Nationalfeiertag fiel in diesem Jahr auf den Tag, an dem Russland exakt vor sechs Monaten – nämlich am 24. Februar – den Krieg gegen die Ukraine begann.