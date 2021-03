Der Bocksbeutel wird in der Region Baden-Baden immer seltener

Vor 50 Jahren stellte der Bundesgerichtshof fest, dass der Bocksbeutel außerhalb von Franken in Deutschland nur im Baden-Badener Rebland verwendet werden darf. Seitdem hat sich die wirtschaftliche Bedeutung dieser Flaschenform drastisch verändert.

Ralf Schäfer formuliert es diplomatisch: „Die Bedeutung des Bocksbeutels hat in den letzten 20 Jahren definitiv nicht zugenommen.“ Dass die großen Zeiten dieser speziellen Weinflasche aber unwiderruflich vorbei seien, darauf möchte sich der Geschäftsführer der Affentaler Winzer eG nicht festlegen.

Niemand wisse, ob es nicht irgendwann zu einer Renaissance komme und die Traditionsflasche wieder so gefragt sein werde wie in den 1970er Jahren. In Sicht sei das derzeit aber nicht.

Dass in den Bocksbeutel außerhalb Frankens in Deutschland nur noch Weine aus Steinbach, Umweg, Varnhalt und Neuweier abgefüllt werden dürfen, hat der Karlsruher Bundesgerichtshof an diesem Freitag vor 50 Jahren höchstrichterlich festgestellt.