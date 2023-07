Der Kurgarten in Baden-Baden wird zum klingenden Wohnzimmer

Vernissage: An diesem Samstag, 15. Juli, findet von 15 bis 18 Uhr die öffentliche Vernissage in Anwesenheit der Künstlerin Nevin Aladağ statt. Tourismus-Chefin Nora Waggershauser und die Kuratoren und Mitglieder des beratenden künstlerischen Beirats, Johann von Haehling und Florian Matzner, werden die Ausstellung eröffnen. Treffpunkt ist die Klangskulptur „Public Resonator“ am unteren Weg an der Wiese vor dem Kurhaus. Jeweils 15, 16 und 17 Uhr ertönt Live-Musik an der Klangskulptur mit dem Quartett Maha Pudma. Musik-Performances: Auch an weiteren Terminen, am Samstag, 29. Juli, sowie am Samstag, 12. August, und Samstag, 19. August, jeweils um 18 und 19 Uhr wird die Ausstellung um Musik-Performances mit Interaktion an der Klangskulptur auf der Kurhaus-Wiese ergänzt: Am 29. Juli spielt das Trio Boubaker/Ditzner/Bernstein an der Klangskulptur, am 12. August das Quartett Maha Pudma gemeinsam mit Fadhel Boubaker, und am 19. August das Quartett Maha Pudma. Die Musik von Maha Pudma ist laut Mitteilung der Veranstalter eine zeitgemäße Mischung aus den Melodien des Orients, Pop, Rock und Minimal. Die in İzmir geborene Sängerin Güldeste Mamaç, die aus Danzig stammende Perkussionistin Kasia Kadłubowska, die in Mannheim verwurzelten Musiker Dominik Fürstberger und Tobias Schmitt bewegen sich normalerweise im progressive Synth-Pop. Auf der Wiese vor dem Kurhaus in Baden-Baden werden sie Nevin Aladağs Klangskulptur „Public Resonator“ zum Klingen bringen. Kuratoren-Führung: An drei Terminen donnerstags, am 20. Juli, am 3. und am 10. August, findet jeweils um 18 Uhr eine Kuratoren-Führung durch den Kunstparcours mit Johann von Haehling statt. Der Treffpunkt für interessierte Gäste ist vor der Tourist-Information in den Kurhaus-Kolonnaden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist auf 15 Personen, wird um eine Anmeldung unter info@badenbadenevents.de gebeten.