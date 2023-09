Marschieren will geübt sein. Das sehen die Baden-Badener Musikerinnen und Musiker so und proben in der Lichtentaler Allee. Denn bald laufen sie beim Festumzug in München mit – der wird im Fernsehen übertragen.

Und links, und links, und links. Unermüdlich wird am Mittwochabend in der Lichtentaler Allee zwischen Hirtenhäuschen und Klosterplatz das Marschieren im exakten Takt der Trommel geübt. Denn beim Musikverein Lichtenthal (MVL) werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus.

Bereits zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte dürfen die Aktiven beim Festumzug des Münchner Oktoberfests nicht nur mitlaufen, sondern werden auch im Bayerischen Fernsehen präsent sein. Das wissen sie deshalb so genau, weil bei diesem Großevent aber auch gar nichts dem Zufall überlassen bleibt.

Es ist bereits der dritte Auftritt der Baden-Badener beim Oktoberfest

Vorstandsmitglied Claudius Ullrich müssten eigentlich noch die Ohren glühen von den unzähligen Telefonaten, die er im Vorfeld geführt hat, um organisatorisch alles auf die Reihe zu bekommen. Nachdem der MVL bereits 1995 und 2005 auf dem Oktoberfest aktive Präsenz zeigte, jeweils mit unzähligen Fans im Rücken, war ursprünglich eine wiederholte Teilnahme im Jubiläumsjahr 2019 zum 125-Jährigen geplant.

Letztlich wurde die umfangreiche Organisation im ohnehin sehr aufwendigen Jubeljahr als zu stressig empfunden und um ein Jahr verschoben. Doch dann kam Corona.

So wurde im Vorjahr die Bewerbung für eine Teilnahme im Jahr 2023 abgeschickt. Ullrich zog alle Register und muss sich mit Engelszungen in dem Fragebogen artikuliert haben.

Wichtig war den Organisatoren des Festrings nicht nur Name, Alter, Aktivenzahl und Repertoire des Vereins. Als „kleine Eintrittskarte“ wertete Ullrich die bisherige Teilnahme, die sie als Insider des Ablaufs auswies. Zudem kam ihre noch von Jürgen Ramin entworfene, schmucke Alt-Badische Tracht besonders gut an.

Seit März weiß der MV Lichtenthal Bescheid

Ende März lag dann die Zusage vor, bei mehreren hundert Bewerbungen. Erst jetzt verrieten der Vorsitzende Christian Riese und sein Vize Klaus Mörmann den Musikern die freudige Botschaft. Die machten einen Luftsprung und waren sofort Feuer und Flamme.

Der Vorstand weiß natürlich um die vielen Fans im Osten der Stadt, die bei so etwas gerne dabei sein möchten. Also begann Ullrich, ein Rahmenprogramm zu stricken, und das tat er so gründlich, dass tatsächlich für jeden etwas geboten ist.

Rund um das Oktoberfest strickt der Verein ein dreitägiges Rahmenprogramm

Insgesamt gehen rund 110 Lichtentaler auf Tour, 95 nehmen an dem Dreitagesprogramm teil, die anderen stoßen erst am Sonntag dazu. In Bad Aibling erwartet sie ein „tolles Hotel“. Nach einer Führung in Augsburg durch die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, beendet ein abendliches Platzkonzert im Biergarten des Hotels den ersten Tag.

Am Samstag kann mit dem Bus nach München fahren, wer das möchte und sich dort vergnügen. Für die zweite Gruppe der Wandervögel hat Ullrich mehrere Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade organisiert, „von ganz einfach bis zur Besteigung der Kampenwand“. Auf diversen Almen besteht dabei die Möglichkeit der Einkehr und des Austauschs.

Eine Herausforderung war es für den Organisatoren, für 110 Personen Plätze in einem Festzelt aufzutreiben. Nach einem persönlichen Telefonat mit der Wiesn-Wirtin, bei dem er seinen geballten Charme spielen ließ, war auch das in trockenen Tüchern.

Doch damit nicht genug: Es ist ihm gelungen, für die Fans während des Umzugs einen Standort nah an der Theresienwiese vor einem Hotel zu organisieren, wo man sich um alle Bedürfnisse während des mehrstündigen Spektakels kümmert.

Es geht über eine Strecke von sieben Kilometern, die wollen gelaufen sein in Trachtenschuhen. Claudius Ullrich

Vorstandsmitglied

Für die teilnehmenden 52 aktiven Musiker wird der Umzug kein Zuckerschlecken. „Es geht über eine Strecke von sieben Kilometern, die wollen gelaufen sein in Trachtenschuhen“, erklärt er die Anforderungen. Zudem müssen die Musiker permanent spielen, ohne Pause. Und zwar immer dieselben Stücke „Albula“ und den „Schwarzwald-Musikantenmarsch“.

Als Krönung werden die Lichtentaler mit dem Badner Lied im Bayerischen Rundfunk Präsenz zeigen, da diese Hymne dort so gut gefallen hat. Der Umzug wird am Sonntag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr live übertragen. Mit ihrer Startnummer 19A sind die Aktiven weit vorne angesiedelt, „wo noch Aufmerksamkeit herrscht“, freut sich Ullrich.

Nach dem Übungsabend in der Allee probt der Musikverein Lichtenthal nochmals am kommenden Wochenende, als Teilnehmer beim Umzug des Bühler Zwetschgenfests. Aber dann muss alles sitzen.