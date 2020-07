Neuorganisation

Darum haben bei der Messe Karlsruhe jetzt nur noch Stadt und Landkreis das Sagen

Die Messe Karlsruhe wird künftig weniger Eigentümer haben. Sieben Minderheitengesellschafter, die zusammen 1,59 Prozent halten, sollen ausscheiden. Ihre Anteile an der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co KG (NMK) sollen an die Stadt Karlsruhe und an den Landkreis Karlsruhe übergehen.