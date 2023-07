Deshalb löst sich der Presseclub Baden-Baden auf

Nach über 30 Jahren hat sich der Presseclub Baden-Baden aufgelöst. Von ursprünglich rund 120 Mitgliedern waren zuletzt noch über 80 dabei.

Roland Seiter ist seit 25 Jahren der Präsident und hadert mit der Entscheidung. Der Redaktion erklärt er, wieso sie trotzdem gefallen ist.

Seiter

Das größte Problem ist der fehlende Nachwuchs. Junge Journalisten haben heute einfach andere Interessen. Noch dazu sind sie auch einfach nicht mehr an den Heimatort gebunden. Wer in Baden-Baden ein Volontariat macht, arbeitet später oft woanders. Da gibt es nicht mehr so eine Bindung an einen bestimmten Ort.