Die Beckhams im Wellness-Urlaub in Baden-Baden

Baden-Baden ist nach wie vor ein beliebtes Reise- und Urlaubsziel - auch für Stars wie Victoria und David Beckham. Das Paar war gerade für einen Wellness-Urlaub in der Kurstadt. Und scheint regelrecht verliebt in den Schwarzwald zu sein.

Wer kürzlich durch den Schwarzwald bei Baden-Baden wanderte, wäre möglicherweise einem weltberühmte Ehepaar begegnet - nämlich den Beckhams. Victoria und David posteten eifrig Bilder und Videos, die die beiden vergangene Woche beim Erkunden des Schwarzwaldes zeigten. Das Promi-Paar aus Großbritannien war nicht zum ersten Mal zu Gast in der Kurstadt - und dem Vernehmen ihrer Liebesbekundungen auf dem sozialen Netzwerk Instagram nach wohl auch nicht zum letzten Mal.

Auf Bildern auf dem Profil der 46-Jährigen sieht man beide mal oberhalb von Baden-Baden beim Sonneruntergang bestaunen, mal beim Erkunden des Schwarzwaldes auf den zahlreichen Wanderwegen. Dazu gibt es jede Menge Fotos mit vegetarischem Essen und Kühen auf einer Weide. Und es fallen Sätzen wie „Love this Place“, also „liebe diesen Ort“, oder „Postcard from our wellness week in Germany“, zu deutsch, „Postkarte aus unserem Wellness-Urlaub in Deutschland“.

Die verwendeten Hashtags verraten, dass die Beckhams in einem Luxushotel in der Kurstadt abgestiegen sind, das mit einem großen „Medical Spa mit einem ganzheitlichen Verständnis von Wellness“ wirbt. Auf einem Bild in ihrer Instagram-Story zeigt sich die Britin mit einem Arzt des Hotels und bedankt sich für die „unvergessliche Woche“.

Auch Victorias Mann, der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler und Profi von Manchester United und Real Madrid, David, scheint vernarrt in die Schwarzwald-Region um Baden-Baden zu sein. Mehrfach filmte der 45-Jährige in seinen Videos den Sonnenuntergang beim Wandern. Dazu gab’s gleich eine ganze Fotoreihe mit vegetarischen Gerichten, die in dem Wellness-Hotel aufgetischt wurden.

Es war nicht der erste Besuch der beiden Promis in Baden-Baden. Bereits im Jahr 2018 waren die Beckhams dort zu Gast. 2019 waren beide am bayerischen Tegernsee. Süddeutschland scheint den beiden als Urlaubsziel zu gefallen. David Beckham ist seit zwei Jahren Mitbegründer des Inter Miami, eines Fußballvereins, in der amerikanischen MLS. Victoria war Teil der Girlband Spice Girls, die in den 90er-Jahren weltberühmt wurden und arbeitet heute als Designerin.