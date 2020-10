Die Jugendbegegnungsstätte in Baden-Baden ist eine Hip-Hop-Hochburg

Man erkennt sie auf der Straße auf den ersten Blick. Typische Hip-Hop-Anhänger tragen Baggy-Pants, Baseball-Caps oder Hoodies, überweite T-Shirts mit auffälligen Aufdrucken und Trainingsanzüge, die mindestens zwei Nummern zu groß sind. Nicht fehlen dürfen Sneaker bekannter Marken. „Hip-Hop ist ein Lebensstil“, sagen die Baden-Badener Lek Canaj und Ciham Alp, die zur kleinen aber feinen Hip-Hop-Szene der Kurstadt gehören und sich bestens auskennen. Das Motto der Bewegung, die in den 1970er-Jahren in den afroamerikanischen Ghettos von New York City ihren Ursprung hatte, ist „Peace, Love, Unity & Having Fun“, also Friede, Nächstenliebe, Gemeinschaft und Spaß haben.

