Holger Schnurr von der Volksbank Baden-Baden Rastatt nennt es den „Corona- Sondereffekt“: Die Menschen fahren nicht in den Urlaub, sie schieben den Autokauf vor sich her, weil sie wegen der Pandemie unsicher sind, was in nächster Zeit auf sie zukommt. „Die Sparfähigkeit ist von elf auf 16 Prozent angestiegen“, weiß der Experte.

Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Kunde von 100 Euro zurücklegt. Auch die Experten der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau berichten von einer auf 13 Prozent gestiegenen Sparquote.