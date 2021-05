Ihre Hits sind immer noch präsent: Mit Liedern wie „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ oder „Millionär“ haben sich Die Prinzen in die Herzen vieler Musikfans gesungen.

Ihr neues Album „Krone der Schöpfung“ stellen Frontmann Sebastian Krumbiegel und seine Kollegen anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Gruppe am Mittwoch, 26. Mai, im Alten E-Werk in Baden-Baden vor.

Da wegen der Corona-Pandemie keine Fans beim Konzert sein dürfen, gibt es für einen kleinen und exklusiven Kreis von Fans der Musikstars aus Leipzig die Möglichkeit, sich interaktiv zuzuschalten. Vier Plätze sind dank einer Kooperation mit SWR4 für BNN-Leser reserviert. Und es gibt ein Bonbon für jeden Gewinner: die neue CD der Prinzen – handsigniert!

An Baden-Baden kann sich Krumbiegel noch gut erinnern. Die Prinzen traten bei einer Veranstaltung im Kurhaus auf und waren sehr angetan vom Ambiente der Bäderstadt. Jetzt kommen sie wieder einmal an die Oos.

„Wir sind sehr gespannt“, sagt Krumbiegel und freut sich, endlich wieder einmal mit seinen Kollegen auf der Bühne zu stehen. „Wir spielen überall gerne, wo man uns hören will.“ Prinzen-Fans werden das gerne hören.

Viele ihrer Lieder sind gewissermaßen Allgemeingut geworden: man kennt sie. Der Frontmann weiß das zu schätzen: „Es ist unser Glück, dass das so ist.“ Krumbiegel verspricht im Gespräch mit dieser Zeitung, dass Die Prinzen neben den neuen Lieder auch ihre Hits im Alten E-Werk in Baden-Baden spielen werden.

Die Fans dürfen also gespannt sein, denn hinter der Band steht jetzt das Produzententeam, das Panik-Rocker Udo Lindenberg nach einem Durchhänger wieder ganz groß herausgebracht hat. Der neue Prinzen-Manager managt zudem auch Helene Fischer.

Für alle Prinzen-Fans, die nicht gewinnen, gibt es einen Trost: Eine Aufzeichnung der Albumpräsentation im Alten E-Werk in Baden-Baden sendet SWR4 am Freitag, 28. Mai, von 18 bis 20 Uhr.

Verlosung

Wer bis Sonntag, 18 Uhr, eine Mail an redaktion.badenbaden@bnn.de sendet, nimmt an der Verlosung teil. Bitte Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Die Gewinner erhalten dann von SWR4 einen Link, um sich für den Termin am Mittwoch von 19 bis etwa 21 Uhr einzuwählen und erfahren Näheres zum Ablauf. Am Dienstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr ist für die Gewinner eine Probeschalte vorgesehen.