Die Sprachschule Baden-Baden hat neue Räume bezogen

43 Jahre lang hatte die Baden-Badener Sprachschule (BBS) ihren Sitz in der Lange Straße 94. Im vergangenen November ist die private Bildungseinrichtung nun umgezogen, in die Parallelstraße zur Schwarzwaldstraße „Im Metzenacker 5“. „Das denkmalgeschützte Gebäude in der Lange Straße wurde verkauft“, erklärte BBS-Gründer Wilhelm Aichele im Gespräch mit dieser Redaktion.

Schüler können kostenlos im Innenhof parken

Durch den Hinweis einer ehemaligen Mitarbeiterin entdeckte er dann das Haus an der neuen Adresse, wo sich auch die Büroräume einer Baufirma befinden. „Für unsere Schüler hat der neue Standort mehrere Vorteile“, sagt Aichele. „Zum Beispiel können sie jetzt kostenlos im dazugehörigen Innenhof parken und müssen nicht mehr in eine Tiefgarage.“ Auch die Verkehrsanbindung sei mit der Nähe zur B500 nun besser. Zudem bieten die neuen Schulräume mehrere Vorteile, unter anderem, weil durch ein Stecksystem jederzeit neue Wände eingezogen oder entfernt werden können. Dadurch habe jeder Klassenraum seine ideale Größe, außerdem herrschten sehr gute Lichtverhältnisse.

Miete dank Viedokonferenzen günstiger

Und weil seit Corona der Unterricht zum Teil als Videokonferenzen stattfindet und deshalb weniger Räume benötigt werden, ist auch die Miete günstiger. „Ich muss nur bezahlen, was ich nutze“, sagt Aichele. Aktuell sind dies etwa 300 Quadratmeter. „Früher, bei acht Parallelklassen, war die benötigte Fläche mit 600 Quadratmetern zeitweise doppelt so groß.“ Beim aktuellen Gruppenunterricht sitzen vier bis sechs Teilnehmer in einem Raum um einen Tisch, darunter auch der Lehrer. Auch Einzelstunden sind möglich, „die sind dann mit 48 Euro aber viermal so teuer“, erklärt der Schulleiter.

Aichele wurde als Sohn deutscher Eltern in Rio de Janeiro geboren. Nach dem Abitur studierte er in Karlsruhe Mathematik und Informatik, um 1979 mit seiner englischen Ehefrau Jean die „BBS-Baden-Badener Sprachschule GmbH“ zu gründen. „Aus Idealismus und Freude an der Arbeit mit jungen Menschen“, wie er auf der BBS-Internetseite betont. Sein Erfolgsrezept ist über die Jahre das gleiche geblieben, dieses besteht aus einer familiären, positiven Lernatmosphäre, die individuelle Betreuung zulässt. „Sie ist grundlegend für eine erfolgreiche Entwicklung der Schüler“, so Aichele.

Muttersprachler unterrichten Schüler

Außerdem hat der Schulleiter von Anfang an auf Muttersprachler als Lehrer gesetzt, die ihre Schüler in Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch und Russisch unterrichten. Dazu kommen Fächer wie Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Bürokommunikation, Wirtschaft und Rechtskunde. Zu dem umfassenden Angebot der BBS gehören unter anderem die staatlich anerkannten Ausbildungsgänge zur Fremdsprachen- und Wirtschaftskorrespondentin sowie zur Europasekretärin. Auch Firmenunterricht ist Teil des BBS-Portfolios, dazu kommen die Lehrer manchmal auch direkt in das Unternehmen, das sie zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter engagiert hat.

Absolventin erreichte weltweit bestes Ergebnis

Gezielte Angebote für Geflüchtete bietet die BBS nur im Einzelunterricht an, „denn es gibt durchaus Menschen aus Syrien oder der Ukraine, die sich unseren Unterricht leisten können“, führt Aichele aus. „Wir wollen aber nicht in Konkurrenz zur Volkshochschule treten, die durch das Arbeitsamt finanzierte Sprachkurse durchführt“, sagt Aichele. Sein Lernangebot ist mehr ausgerichtet auf Wirtschaftsthemen und das mit großem Erfolg. So erreichte 2000 eine BBS-Schülerin bei der Prüfung „English for Business Level 2“ das weltweit beste Ergebnis. Drei Jahre später gelang dies einer weiteren BBS-Schülerin in der Kategorie „English for Business Level 3“. Und 2007 schaffte eine BBS-Absolventin an der IHK Karlsruhe das beste Prüfungsergebnis.

Kontakte zu englischer Universität

Der weitaus größte Anteil der Kursteilnehmer besteht aus Frauen. „Etwa zehn Prozent sind Männer“, erklärt Aichele. Die sind in der BBS-Erfolgsbilanz aber überproportional vertreten, denn zwei der fünf staatlich anerkannten Abschlüsse, die BBS-Kursteilnehmer mit dem Notendurchschnitt 1,0 ablegten, erreichten Männer. Zu dem hochqualifizierten Ausbildungsangebot der BBS gehören auch beste Kontakte zu der englischen Universität Lincoln, die die in der BBS erbrachten Leistungen für ihre Bachelor-Studiengänge in European Business und Business Administration anerkennt. Und seit 2011 können BBS-Schülerinnen und Schüler an der „University of Brighton“ sowie der UCLAN in Preston ein einjähriges Aufbaustudium mit Bachelor-Abschluss absolvieren.