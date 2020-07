Die Tochter war für die Hausbewohner der Rettungsengel

In den Morgenstunden des 15. Juni stand die denkmalgeschützte Immobilie am Sonnenplatz in Baden-Baden in Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten sich retten, weil sie einen Rettungsengel hatte, der sie vor dem Feuer warnte.

Die wurde in den Morgenstunden des 15. Juni in ihrem Zimmer im Dachgeschoss von Geräuschen aus dem Schlaf gerissen – und handelte blitzschnell: Sie warnte alle Bewohner, die das brennende Haus so noch rechtzeitig verlassen konnten. „Sie war unser Rettungsengel“ erinnert sich Martina Binsdorf an den Schreckenstag, den wohl keiner der Mitbewohner jemals vergessen wird.

Wir sind dankbar, dass wir alle heil rausgekommen sind

„Wir sind dankbar, dass wir alle heil rausgekommen sind“, blickt sie im BNN-Gespräch auf das Ereignis zurück, das an jenem Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste. An diesem Montag beginnt in der Brandruine der erste Sanierungsschritt.

Am Montag wird der Turm abgenommen

Der markante Turm der Immobilie wird abgenommen, in Freiburg zunächst eingelagert und dann restauriert beziehungsweise so nachgebaut wie er einmal war, berichtet Binsdorf. Sie weiß in der Sache genau Bescheid, weil sie mit ihrem Mann, dem Architekten Ralf Binsdorf, ein Büro betreibt, das auf die Sanierung und den Umbau denkmalgeschützter Immobilien spezialisiert ist und nun die Sanierung des vom Großbrand gezeichneten Gebäudes am Sonnenplatz begleitet.

Mobilkran ist im Einsatz

Um den Turm abzunehmen, kommt am Montag ein stattlicher Mobilkran mit einem 60-Meter-Ausleger zum Einsatz, weshalb der Sonnenplatz dann von 8 bis 16 Uhr für den Verkehr (aber nicht für Fußgänger!) gesperrt ist.

Architekturbüro begleitet Sanierung

Die Binsdorfs haben vorübergehend eine neue Bleibe in einer Ferienwohnung gefunden. Das Architekturbüro, das ebenfalls in der Immobilie am Sonnenplatz mit fünf Partien war und seit dem Jahr 2006 in Baden-Baden ansässig ist, ist jetzt in der Stolzenbergstraße, berichtet Martina Binsdorf.