Der Landkreis Rastatt und der Stadtkreis Baden-Baden haben ehrgeizige Pläne: Bereits Mitte Januar sollen voraussichtlich zwei regionale Impfzentren gegen Covid-19-Infektionen ihren Betrieb aufnehmen. Jörg Peter, Erster Landesbeamter des Landratsamtes Rastatt, kündigte am Freitag in einem Pressegespräch im Baden-Badener Rathaus zur aktuellen Corona-Lage in Mittelbaden an, dass derzeit die letzten Abstimmungsgespräche zu den Standorten liefen.

Die Behörden prüften vorrangig zunächst Standorte im Landkreis Rastatt, es gebe aber auch Überlegungen für ein Impfzentrum in Baden-Baden. Das Landratsamt werde in der kommenden Woche dem Land die Vorschlags-Liste übermitteln.