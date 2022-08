Dieb bedroht Mann nach Streit in Baden-Baden wohl mit Messer

Die Polizei fahndet in Baden-Baden nach einem Unbekannten. Dieser soll einen 34-Jährigen am Sonntag mit einem Messer bedroht und ihm Geld gestohlen haben.

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Baden-Baden wohl zu einem schweren Fall von Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stritt sich nach ihren aktuellen Informationen ein Unbekannter gegen 1.25 Uhr in der „Westliche Industriestraße“ mit einem 34-Jährigen.

Im Verlauf des Streits soll der Unbekannte sein Gegenüber mit einem Messer bedroht haben.

Außerdem forderte der Unbekannte Geld von dem 34-Jährigen und nahm es ihm schließlich selbst ab, hieß es von der Polizei. Diese ermittelt nun.