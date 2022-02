Diebstahl

Dieb klaut Handtaschen aus Umkleidekabine in Baden-Baden – 22.000 Euro Schaden

Eine teure Uhr, ein Mobiltelefon, persönliche Gegenstände: All das hat ein Unbekannter am Sonntag aus einer Umkleidekabine in Baden-Baden gestohlen. Das komplette Diebesgut befand sich in zwei Handtaschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.