Diebesduo stiehlt in Baden-Badener Drogerie Hygieneartikel und flüchtet

Zwei Männer haben am Donnerstagnachmittag in Baden-Baden einen Drogeriemarkt bestohlen. Die Polizei konnte allerdings nur einen der beiden Langfinger schnappen.

Ein 39-Jähriger hatte am Donnerstag mit seinem Komplizen in einem Drogeriemarkt in der Gernsbacher Straße in Baden-Baden mehrere Hygieneartikel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll das Diebesgut mehrere Hundert Euro wert gewesen sein.

Nachdem sie die Waren im Rucksack verstaut hatten, sprach eine Augenzeugin das Duo an. Die beiden Männer flüchteten daraufhin über die Fußgängerzone.

Die Polizei konnte den 39-Jährigen nach einer Verfolgungsjagd vorläufig festnehmen. Sein Komplize sei allerdings weiterhin unbekannt. Das Polizeirevier Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen.