„Einwanderer“ in Wald und Flur

Vermehrt tummeln sich – begünstigt durch den Klimawandel, den globalen Handel und die damit verbundenen Transportströme – „Einwanderer“ aus fernen Ländern in Wald und Flur. Unbewusst eingeschleppt oder ganz bewusst eingeführt und in die freie Wildbahn gelangt, machen sich die „Invasoren“ auch im Stadtkreis Baden-Baden in den letzten Jahrzehnten zunehmend breit und finden hier dauerhaft neue Lebensräume.

Diese Neubürge“ unter den Tieren und Pflanzen, die in der Fachsprache Neozoen und Neophyten heißen, können nach Auskunft von Johannes Ebert vom Forstamt Baden-Baden heimische Arten verdrängen, sich unerwünscht auf Biotope auswirken oder potenzielle Gefahren darstellen, weil sie zum Beispiel giftig sind, Allergien auslösen oder Krankheiten übertragen können. Viele seien aber auch völlig harmlos und unproblematisch, erklärt Ebert am Beispiel der Neubelgischen Aster, des Knopfkrautes (auch Franzosenkraut) und des kleinblütigen Springkrautes.

Gravierend wirke sich hingegen der aus Südostasien eingeschleppte Pilz mit dem harmlos-niedlichen Namen Falsches Weißes Stängelbecherchen auf den deutschen Wald aus, verdeutlicht Ebert am Beispiel des massiven Eschensterbens, wie es etwa im Oostal bei Gaisbach oder entlang des Grobbachs und Oosbachs zu beobachten sei.