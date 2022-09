Baden-Badener Stadtverwaltung kann Bauanträge nun digital bearbeiten

Der Traum für Bauherren – in Baden-Baden ist er in Erfüllung gegangen: Bauantrag und Co können rein elektronisch eingereicht werden. Dahinter steckt einiges an Arbeit.

Bei der Bearbeitung von Bauanträgen ist die Baden-Badener Stadtverwaltung einen großen Schritt vorangekommen.

Inzwischen kann man die Unterlagen nicht nur elektronisch annehmen, sondern vor allem auch das Verfahren weitgehend digital durchziehen.

Dazu sind bislang nur wenige kommunale Bauordnungsbehörden in Baden-Württemberg in der Lage. Digitalisieren will man in den kommenden Jahren nun auch das kurstädtische Bauarchiv.

Oft hapert es an der digitalen Bearbeitung

Wenn Lothar Köstel, Leiter des Fachgebiets Bauordnung der Baden-Badener Stadtverwaltung, und seine Mitarbeiterin Laura Meier im Gespräch mit dieser Zeitung über die Fortschritte bei der Digitalisierung in ihrem Zuständigkeitsbereich sprechen, dann kann man ihnen schon ein wenig Stolz ansehen.

Denn sie sind dem Willen des Gesetzgebers nachgekommen, der eine Annahme und Bearbeitung digitaler Bauanträge seit diesem Jahr fordert. Zwar könnten auch andere Kommunen die Bauanträge elektronisch entgegennehmen, so berichten Köstel und Meier, doch dann heiße es dort häufig, dass eine zeitnahe Bearbeitung nur auf Papier möglich sei.

In der Kurstadt aber kann man bei den Baugenehmigungen mittlerweile enorme Papierfluten einsparen. Ausgedruckt wird nur noch die Zustellung der Nachbarbeteiligung sowie der Rote Punkt zur Baufreigabe, der dann auf der Baustelle meist irgendwo aufgehängt wird.

Ausdrucke gab es meist nur noch für die Behörden

Alles sonst läuft digital, auch der Bauantrag mit allen Unterlagen und Lageplänen muss im Baden-Badener Rathaus auf elektronischem Weg eintreffen. „Das klappt auch wirklich gut“, betont Laura Meier. Für die Bauherren sei das kein Problem, denn die Architektenbüros würden ohnehin schon längst digital arbeiten.

„Die haben für Pläne ihre Zeichenprogramme, deren Ergebnisse sie dann als PDF-Dateien verschicken können.“ Im Grunde, so Meier, hätten die Büros zuletzt ohnehin nur noch für die Baurechtsbehörden Ausdrucke der Unterlagen angefertigt. Und das könne inzwischen entfallen.

Die Digitalisierung des Verfahrens bringe für alle Seiten etliche Vorteile, betont man im Fachgebiet Bauordnung. So können sich Architekten und Bauherren jederzeit online per QR-Code oder mittels Kennwort über den Bearbeitungsstand eines Bauantrags informieren. Damit sparen sie sich zumindest Anrufe bei der Verwaltung. Auch die Nachbarn brauchen nun im Rahmen der Angrenzeranhörung nicht mehr unbedingt ins Rathaus kommen, um sich die Baupläne anzuschauen, sondern können das an ihrem Computer direkt von zu Hause aus erledigen.

Genehmigungsverfahren soll sich beschleunigen

Auch die verwaltungsinterne Arbeit wird erleichtert. Jetzt sind durch den digitalen Zugriff auf die Unterlagen gleich etliche Behörden auf einmal in der Lage, an den erforderlichen Stellungnahmen zu arbeiten. Hier wurde früher viel Zeit gebraucht, weil die Papiere nur in dreifacher Ausfertigung zur Verfügung standen.

Im Rathaus hofft man auch, dass die gesamten Baugenehmigungsverfahren durch die Nutzung des elektronischen Wegs beschleunigt werden können. Allerdings sei dies wohl erst mittelfristig möglich, meint Lothar Köstel, da sich die Mitarbeiter erst an die mit der Digitalisierung verbundene Umstellung der Arbeitsprozesse gewöhnen müssten.

Außerdem habe man immer noch ältere Bauanträge, bei denen mit Papier gearbeitet werden. „Aber wenn wir einmal alles digital machen und auch personell gut besetzt sind, dann wird’s schneller“, ist Laura Meier überzeugt.

Ein Problem besteht auch noch beim Serviceportal des Landes (www.service-bw.de), über das alle Bauanträge eingereicht werden müssen. Hier gebe es immer noch Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Unterlagen an die Stadtverwaltung, berichtet Meier. Da müsse man manchmal mühsam nach den Daten suchen.

Digitalisierung des Bauarchivs wird noch Jahre dauern

Eine weitere Mammutaufgabe, die sich das Fachgebiet Bauordnung vorgenommen hat, ist die Digitalisierung des Bauarchivs. Hier lagern rund 25.000 Akten, die teilweise noch bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Doch bevor man sich an das Einscannen dieser Schriftstücke und Plan-Zeichnungen machen kann, müssen die Akten erst einmal alle gesichtet und bezüglich ihres Inhalts geordnet werden.

Dies ist eine überaus aufwendige Arbeit, da man dabei zum Teil auch noch alte Sütterlin-Schrift entziffern muss. Manche Akten sind so betagt, dass sie beim Aufblättern schon etwas zerbröseln. Diese müssen zuerst einmal restauriert werden. Erst wenn die Sortierarbeit abgeschlossen ist, will man die Archiv-Akten dann bei einer Fachfirma einscannen lassen. Dazu ist allerdings zuvor eine europaweite Ausschreibung erforderlich.

An eine schnelle Abwicklung des Projekts glaubt Lothar Köstel daher nicht. Man müsse ohnehin vorher auch noch klären, ob die alte Rathaus-Software ausgewechselt werden muss, da sie teilweise nicht kompatibel mit den neuen digitalen Prozessen sei. Daher kann er auch nicht sagen, wann das Baden-Badener Bauarchiv komplett digital zugänglich sein wird.

In Heidelberg zum Beispiel, habe man für dieses Vorhaben einen Zeitraum von zehn Jahren veranschlagt. Wenn man sich aber die alten Bauunterlagen einmal auf dem Computerbildschirm ansehen kann, dann sei dies ein toller Service für die Bürger.