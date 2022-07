Eine Person in psychischem Ausnahmezustand

Drei Personen geraten in Baden-Baden in Streit - Stichwaffen sichergestellt

Mehrere Messer sowie zwei offenbar als Waffe umfunktionierte Glasflaschen hat die Polizei am Dienstagnachmittag bei einer Streiterei in Achern beschlagnahmt. Eine Person wurde in eine Einrichtung eingeliefert.