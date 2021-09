Der Vorschlag der Verwaltung, der am Montag, 13. September, in den Ortschaftsräten Sandweier und Haueneberstein und eine Woche später im Gemeinderat final beraten werden soll, sieht drei potenzielle Klinik-Standorte in Baden-Baden vor. Es handelt sich dabei um die bereits bekannten Areale: die Flächen um den Standort des Klinikums in Balg, in Sandweier das Areal „Weiher“ an der Gemarkungsgrenze zu Rastatt sowie in Haueneberstein das Areal „Wörnersangewand“.

Voruntersuchungen des durch die Stadtverwaltung beauftragten Büros Pesch & Partner (Stuttgart), der Fachgutachter und einzelner Fachgebiete der Stadtverwaltung hätten ergeben, dass alle drei Standorte grundsätzlich geeignet seien – „entsprechend der Kriterien, die dem Standortauswahlverfahren zugrunde liegen.“ Es sei jedoch mit jeweils unterschiedlichem Aufwand auf verschiedene Herausforderungen und Restriktionen zu reagieren, heißt es in der Vorlage an die Gremien.

In der 110-seitigen Zusammenfassung der Voruntersuchungen von Pesch & Partner werden für die drei Baden-Badener Standorte folgende Zusammenfassungen gemacht: