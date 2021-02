Fahrer stand unter Alkohleinfluss

Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Rheinmünster-Stollhofen

Ein 45-jähriger Quadfahrer hat am Samstagabend gegen 17.15 Uhr in der Grünstraße in Stoffhofen einen Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten verursacht.