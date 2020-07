Auf der B 500 beim Parkplatz Helbingfelsen

Drei Schwerverletzte bei Motorrad-Unfall beim Geroldsauer Wasserfall

In einer Kurve der B 500 bei Geroldsau ist ein Motorradfahrer am Sonntag mit seiner Kawasaki in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er mit einem weiteren Motorrad zusammen.