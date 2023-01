Drogenszene in Baden-Baden? Das passt gar nicht in die heile Welt der Touristenstadt, die mit dem Welterbetitel dekoriert ist. Doch die Polizeirazzia gegen mutmaßliche gewerbsmäßige Drogenhändler im Stadtkreis Baden-Baden und im Landkreis Rastatt spricht eine andere Sprache. Leider! Die Drogenszene ist, das wird uns mal wieder deutlich vor Augen geführt, auch in der Bäderstadt präsent. Es gibt sie also doch nicht, die heile Welt an der Oos.

Die Ermittlungsbehörden haben mit ihrer Aktion allerdings ein Zeichen gesetzt. Das beruhigt: Die Ordnungshüter haben einen Blick für das, was sich da abspielt. Und sie greifen hart durch, wenn sich dafür Anhaltspunkte ergeben.

Drogenmarkt lebt auch von Abnehmern

Die Tätigkeit von Drogenhändlern in Baden-Baden unterscheidet sich allerdings nicht vom Geschehen in anderen Brennpunkten. Der Drogenmarkt lebt nicht nur von Anbietern, sondern eben auch von Abnehmern. Drogenkonsumenten geraten schnell in einen Teufelskreis, der sie aus der Spur werfen kann.

Auch junge Menschen geraten immer wieder in diese Abwärtsspirale. Für manchen Süchtigen endet der regelmäßige Konsum im Krankenhaus – oder sogar tödlich. Die Zahl von 884 Rauschgift-Toten zwischen den Jahren 2016 und 2021 in Baden-Württemberg entspricht in etwa der Einwohnerzahl des Gernsbacher Ortsteils Reichental und damit der Größe eines Dorfes.

Jeder ist einer zu viel! Unter diesem Blickwinkel ist es gut, wenn das Thema mit der Razzia wieder in unserer Bewusstsein gerät. Verdrängen ist keine Lösung.