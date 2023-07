Flüchtlinge senken Durchschnittsalter in Mittelbaden

Kaum Auswirkungen hat der Zuzug ukrainischer Flüchtlinge – zumindest aktuell – auf dem mittelbadischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Ukrainische Jugendliche spielen in der dualen Ausbildung momentan noch eine geringe Rolle. Zu Beschäftigtenzahlen bei Ukrainern könne man zwar keine konkrete Aussage treffen, heißt es von der IHK Karlsruhe. „Es dürften allerdings auch nur wenige sein, da in der Regel zunächst einmal Deutsch gelernt werden muss und das dauert meistens mindestens ein Jahr.“

Das unterstreicht auch Benjamin Gondro von der Agentur für Arbeit Karlsruhe/Rastatt. Da die Sprachkurse aber zeitnah enden würden, und die Agentur ein zunehmendes Interesse der geflüchteten Ukrainer spüre, in Deutschland bleiben zu wollen, sehe man perspektivisch gute Chancen, dass viele Geflüchtete Teil des regionalen Arbeitsmarkts werden könnten, so Gondro. Denn, so konstatiert auch die IHK, insgesamt seien Unternehmen in diesen Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels recht offen für die Einstellung von Personen aus dem Ausland. Als Beispiel nennt die IHK das in Karlsruhe ansässige Unternehmen United Internet. Dort gebe es aktuell bereits mehrere Azubis aus der Ukraine im Bereich IT.