Die Jugendarbeit bei dem Verein hat einige Zeit brach gelegen und wird nun wieder aufgebaut. Dafür fehlt es aber noch an Ehrenamtlichen, die die Jugendlichen trainieren wollen. Mit dem Problem ist der SC nicht allein.

Kritisch beobachten Artan Rahmani und Julian Wölwer beim Sport-Club (SC) Baden-Baden das Training der D-Jugend. Beide haben sich gemeldet als Interessenten für ein Jugendtraineramt. Doch Jugendleiter Markus Sattler braucht noch mehr Unterstützung und sucht dringend nach Trainern.

Er hat als Siebenjähriger mit dem Fußball begonnen und seine „komplette Kindheit und Jugend“ auf dem Rasen des SC verbracht. Lediglich sein Studium der Kindheitspädagogik in Freiburg mit angeschlossenem Master in Ludwigsburg hielt ihn etwas vom Ball fern, da kickte er nur ein wenig in der zweiten Mannschaft.

Es muss wieder was gehen hier. Markus Sattler

Jugendleiter beim SC

Doch seit 2018 ist er wieder aktiv und stieg bei seinem Verein als Trainer und Jugendleiter ein. „Es muss wieder was gehen hier“, sagt er entschlossen, nachdem die Jugendarbeit beim SC von 2008 bis 2018 praktisch brach gelegen habe.

Als Gründe dafür nennt er geburtenschwache Jahrgänge, allerdings sei auch von Vereinsseite wenig Förderung oder Motivation erfolgt. Dabei hat der SC mit nun zwei Rasenplätzen, einer Tribüne, Parkplätzen, einem Clubrestaurant und ordentlichen sanitären Anlagen beste Bedingungen, wie sie andere Vereine nicht gestellt bekommen.

Doch nach Differenzen mit dem früheren Jugendleiter wanderte dieser ab und fast alle jungen Spieler folgten ihm zu seinem neuen Verein. Inzwischen geht es beim SC wieder aufwärts, seit Sattler die Werbetrommel auf allen Ebenen rührt.

Gemeinsam mit Bobby Nikolav begann er, den Nachwuchs wiederaufzubauen. Momentan ist die Trainerfrage vorrangig. Wobei er auch weiß, das Thema Ehrenamt zieht nicht mehr so, dem Zeitaufwand und der Verpflichtung mag sich kaum noch jemand stellen.

Jugendliche sind schwieriger im Verein zu halten als früher

Aktuell sind schon wieder eine E-Jugend, F-Jugend, D-Jugend und C-Jugend am Start. Wobei dem Jugendleiter die Schwierigkeit bewusst ist, 14- bis 16-Jährige im Team zu halten.

„Da kommen so viele andere Interessen, früher ging die ganze Clique zum Kicken, Kinder wurden mit ihren Vätern auf dem Fußballplatz groß.“ Das sei heute nicht mehr so, obwohl immer noch etliche Eltern Präsenz zeigen und ihren Nachwuchs motivieren.

Nach Corona sei der Einstieg sehr gut gelaufen, „da wollten alle wieder ran an den Ball und waren ganz heiß“, erinnert sich Sattler. Inzwischen wird die C-Jugend von Bobby Nikolav trainiert, er selbst hat die E-Jugend übernommen, bei der mit 24 Spielern sogar zwei Mannschaften gebildet werden könnten.

Die D-Jugend wird von Sattlers Frisör trainiert, den er einfach ansprach. Norbert Sick war früher Spieler beim KSC und hat die Aufgabe zusammen mit seinem Neffen Micha Bender übernommen.

Für Sattler sollten interessierte Jugendtrainer im Idealfall selbst aus der Aktivität kommen, während der Saison an sechs Wochenenden die Mannschaft auf dem Platz begleiten und Freundschaftsturniere organisieren. Jugendcamps, Ausflüge oder ein Grillfest sollen den Nachwuchs ebenso motivieren und bei Laune halten wie ein Besuch beim KSC-Training.

Angehende Jugendtrainer beim SC Baden-Baden setzen auf Motivation

Traineranwärter Artan Rahmani spielt selbst beim SC in der ersten Mannschaft, der 19-Jährige möchte mit viel Herzblut gerne seine Erfahrungen weitergeben. Großen Wert legt er dabei auf Motivation und psychische Kraft: „Dass die keine Angst haben auf dem Platz und mit Spaß bei der Sache sind, ist mir wichtig.“

Der 30-jährige Julian Wölwer, der auch als Schiedsrichter fungiert, hat in der Jugend ebenfalls jahrelang gekickt. Er möchte neben dem Training durch Mannschaftsevents motivieren und das Miteinander auch außerhalb des Fußballplatzes stärken.

Es ist nichts auf dem Markt, selbst gegen Bezahlung besteht kaum Interesse. Armin Zeitvogel

Vorsitzender des Baden-Badener Sportausschusses

Der Vorsitzende des Baden-Badener Sportausschusses, Armin Zeitvogel, weiß von händeringender Suche nach Trainern in so gut wie allen sportlichen Bereichen, besonders im Turnen und der Leichtathletik. „Es ist nichts auf dem Markt, selbst gegen Bezahlung besteht kaum Interesse“, hat er festgestellt.

Neben dem Zeitaufwand wolle heute kaum noch jemand die Verantwortung im Umgang mit Jugendlichen übernehmen. Die Möglichkeit, in der Sportschule Steinbach vor der Haustür den Übungsleiterschein zu machen, werde viel zu selten genutzt, bedauert Zeitvogel. Einige Vereine müssten aus Mangel an qualifizierten Trainern bereits ihr Angebot reduzieren.