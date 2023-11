„Das Ehrenamt ist sehr wichtig für die Stadtgesellschaft“. Das betonte am Freitagabend Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) bei der Verleihung des Ehrenamtspreises in der Akademiebühne der EurAka Baden-Baden.

Der Festabend wird alle zwei Jahre ausgerichtet und fand zum dritten Mal statt. Ausgezeichnet wurden Bürgerinnen und Bürger, Projekte und gemeinnützige Organisationen in den Kategorien junges, langjähriges und besonders gemeinschaftliches Engagement. Die Preisträger waren dabei zum Teil auch von den Bürgern vorgeschlagen worden. Die ausgewählten Männer und Frauen erhielten eine Trophäe, die Mitarbeiter des städtischen Fachgebietes Informationstechnik und Digitalisierung entworfen hatten und die in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wurde.

Mit der Verleihung des Ehrenamtspreises will die Stadt das unbezahlbare freiwillige Engagement würdigen. Dietmar Späth

Oberbürgermeister

„Mit der Verleihung des Ehrenamtspreises will die Stadt das unbezahlbare freiwillige Engagement würdigen, Danke sagen und zugleich die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen noch mehr in das Bewusstsein der Menschen unserer Stadt bringen“, hatte OB Späth im Vorfeld des Abends gegenüber dieser Redaktion erklärt. Dazu gehörte auch ein musikalisches Rahmenprogramm, das der Harmonikaspielring Sandweier gestaltete, außerdem präsentierten die EurAka-Techniker unter anderem die Lasershow „Herzbeben“.

In seiner unnachahmlichen Art führte Siegfried Schmich, der Fachgebietsleiter Hochbau und Gebäudemanagement, durch den Abend und kam zunächst zur Kategorie „Junges Engagement“. Dieser Preis wird gesponsert von der Bürgerstiftung Baden-Baden, verliehen wurde er von Rüdiger Lorth an die Kinder- und Jugendfeuerwehr Baden-Baden. Der stellvertretende Stadtkreisjugendfeuerwehrwart Tobias Mayer nahm die Auszeichnung für seine Schützlinge in Empfang.

Stadt ehrt Bürger für die verschiedensten Aufgaben

Den Ehrenamtspreis in Bronze überreichte OB Späth für langjähriges Engagement über 20 Jahre an Norbert Tschan und Susanne Kraft vom Harmonika-Spielring Sandweier, an Barbara Schweigert (Akkordeonorchester Baden-Baden), Klaus Frietsch (Turnverein Sandweier) sowie an Andreas Lyhr (ASV Oostal Baden-Baden). Barbara Stammberger wurde in Abwesenheit geehrt, sie hat sich für die Rechte von Kindern und Frauen eingesetzt.

Den Ehrenamtspreis in Silber für über 30-jähriges Engagement erhielten: Dieter Frey (Kleingartengruppe Tiergarten), Erika Weiser (Historischer Verein für Mittelbaden), Ansgar Rauch und Holger Ullrich (beide Schützenverein PSC Waidmannslust 1908 Sandweier), Edelgard Zordick (Harmonika Spielring Sandweier), Uwe Wunsch (Turnverein Sandweier), Dieter Kamelski (FC Lichtental) und Barbara Bernauer Akkordeonorchester Baden-Baden).

Der Ehrenamtspreis für mehr als 40-Jahre währendes ehrenamtliches Engagement ging an Rosemarie Breig, die außer für den FC Lichtental auch im Ambulanten Hospizdienst Baden-Baden/Sinzheim aktiv ist. Außerdem wurden in dieser Kategorie ausgezeichnet: Norbert Steinel (Schwarzwaldverein Yburg), Margitta Müller (Evangelische Friedensgemeinde), Michael Kleinhans, Bernd Brenneisen, Klaus Baumgart (alle drei vom Schützenverein PSC Waidmannslust 1908 Sandweier), Robert Pflüger (Turnverein Sandweier) und Waltraud Fritz (Historischer Verein für Mittelbaden).

Für besonderes gemeinschaftliches Engagement wurden ausgezeichnet: Tobias Schindler (Freiwillige Feuerwehr Baden-Baden), der aus Syrien stammende Khalil Khalil, der sich unter anderem im Spektrum Baden-Baden engagiert sowie Carl-Georg Gruner vom Round Table 227 Baden-Baden).

Auch Gruppen wurden für ihr besonderes gemeinschaftliches Engagement ausgezeichnet, so die Foodsharing Bewegung, die Baden-Badener Tafel sowie die ehrenamtlichen Sprachvermittler im Netzwerk Asyl. Auf der langen Liste mit zu Ehrenden standen später auch Mitglieder der Feuerwehr Baden-Baden, die aus den Händen von Regierungsvizepräsidentin Gabriela Mühlstädt-Grimm die Fluthilfemedaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz erhielten.

Baden-Baden waren im Ahrtal im Einsatz

Die 18 Floriansjünger des Hochwasserzuges waren im Juli 2023 in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler eingesetzt. Außerdem waren vier kurstädtische Feuerwehr Führungskräfte zeitweise Mitglieder im rheinland-pfälzischen Führungsstab. Einen Tag lang waren auch vier Einsatzkräfte des DRK-Kreisverbandes im Rahmen einer Sofortmaßnahme im Ahrtal im Einsatz.

Zudem wurde Fritz Tannenberg – „eine lebende Legende unserer Gemeinschaft“ - so Feuerwehrkommandant Christian Pilardeaux - zum Ehrenmitglied der Baden-Badener Feuerwehr ernannt.